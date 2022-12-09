人民网讯 当地时间7日下午，国家主席习近平抵达利雅得，出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。连日来，沙特主要媒体高度关注并集中报道此次习主席来访。

沙特《利雅得报》9日以“沙中全面战略伙伴关系”为主旨，在头版及其他多个版面报道了中国国家主席习近平与沙特国王萨勒曼、王储兼首相穆罕默德的会见及系列活动，并发表评论文章称：“沙中全面战略伙伴关系的确立将开启沙中关系的新时代，两国将在互相尊重的基础上，把各领域的合作推向更高水平。”报道还指出，“沙中两国的合作将影响世界，两国将共同努力，为人类福祉和进步提供一个基于人文发展和世界大同的范例。”

9日，沙特《利雅得报》报道沙中两国领导人会见及系列活动。图片来源：沙特《利雅得报》电子版截图

沙特《国家报》8日用两个版面报道中国国家主席习近平到访沙特，强调“沙特与中国有着紧密的伙伴关系”，此访将给两国关系带来“质的改变”。报道援引沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼的话称，沙特与中国在能源领域保持着积极和有效的沟通，双方将继续加强合作以应对未来挑战。报道还认为，沙特将与中国加强“一带一路”框架内的投资合作以及能源领域供应链的合作。

8日，沙特《国家报》报道中国国家主席习近平抵达沙特。图片来源：沙特《国家报》电子版截图

沙特《经济报》8日援引沙特投资大臣哈立德·法利赫的话评述称，中国国家主席习近平访问沙特阿拉伯将有助于加快沙特阿拉伯与中国之间的经济和投资合作步伐，在可再生能源、工业、通信、信息技术、生物技术、旅游、工程建筑等多个领域加深沙中两国合作。

沙特《欧卡兹报》8日发布长篇通讯报道，并采访了沙特多位政治学、经济学及传媒学领域的学者，指出沙特与中国既有友好历史，又有商业合作基础，维护并发展沙特和中国的战略伙伴关系，有利于通过共同推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，促进两国经济发展。沙特《欧卡兹报》还认为，沙中两国在政治和安全事务领域开展合作，将有利于地区安全和稳定。（编译：曾书柔、法伊萨）

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