当地时间12月8日，习近平主席在利雅得王宫会见沙特国王萨勒曼，并同沙特王储兼首相穆罕默德举行会谈。双方就巩固和发展中沙全面战略伙伴关系及共同关心的国际和地区问题交换了意见，强调应在两国全面战略伙伴关系框架下，在各领域持续共同努力，深化关系，使其进入新的充满希望的境界，为更好实现两国共同发展和繁荣指明方向。

习近平主席此次访沙，是党的二十大胜利召开后我国最高领导人首次访问中东地区国家，不仅迈上了中沙关系发展的全新阶段，也树立了我同阿拉伯国家相互尊重、平等相待、合作共赢的标杆，将为推动构建人类命运共同体和新型国际关系产生积极的示范效应。

在两国元首战略引领下，中沙关系取得长足发展，不仅造福两国人民，也有力促进了地区和平稳定和繁荣发展。2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问，中沙建立全面战略伙伴关系。此访期间，两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，同意每两年在两国轮流举行一次元首会晤。双方强调应继续将中沙关系置于各自对外关系中的优先位置，打造发展中国家团结合作、互利共赢的典范。这些充分表明中沙关系的高水平。

当前国际和地区形势深刻复杂演变，中沙关系的战略性和全局性更加凸显。习近平主席指出，愿同沙方在实现民族振兴的道路上携手前进，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，增强在国际和地区事务中的沟通协调，推动中沙全面战略伙伴关系得到更大发展。萨勒曼表示，近年来，沙中两国战略对接和各领域合作都取得良好进展，双方在诸多问题上都拥有重要共识，中方的利益也就是沙方的利益。穆罕默德表示，沙方坚定支持一个中国原则，坚定支持中方维护自身主权、安全和领土完整，坚定支持中方为去极端化采取的措施和努力，坚决反对任何外部势力以人权等名义干涉中国内政。中沙两国始终不渝相互理解、相互支持，共同倡导独立自主，携手反对外部干涉，为两国关系奠定了坚实的政治基础。

沙特是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。中沙两国积极推动共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深入对接，一批重大基础设施和能源项目在两国陆续落地。从延布炼厂到古雷乙烯石化项目，从吉赞产业聚集区到红海公用基础设施项目，从5G通信到合作探月，重大项目接连上马。此访期间，两国领导人共同出席了共建“一带一路”、司法、教育、氢能、投资、住房等领域合作文件文本交换仪式。沙方愿同中方继续积极共建“一带一路”，扩大贸易与相互投资，欢迎更多中国企业积极参与沙特工业化进程，参加沙特重大基础设施建设和能源项目合作。中方同意将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国，扩大双方人员往来和人文交流。值得一提的是，人文领域是中沙合作的新亮点。访问达成的丰硕合作成果，将为两国人民带来实实在在的益处。

当今世界正经历百年未有之大变局，中沙两国在国际和地区事务中保持良好协调和配合，共同践行真正的多边主义，将为维护中东和平稳定、促进世界发展繁荣作出更大贡献。中方视沙特为多极化世界中的重要力量，支持沙方在国际和地区事务中发挥更大作用。沙方感谢中方支持沙特成为上海合作组织对话伙伴，愿同中方加强在二十国集团、金砖国家等多边框架内沟通协调，愿为促进阿中关系、海中关系进一步发展发挥积极作用。双方强调支持“面向新时代的中阿命运共同体”倡议，赞赏中阿合作论坛在加强中阿集体合作方面发挥的重要作用，表示愿参与论坛建设和发展。双方重申决心为维护国际和平与安全继续保持协调并作出更大努力，继续在有关组织中保持协调，呼吁开展建设性对话，以践行联合国宪章宗旨和原则以及国际关系基本准则。

习近平主席此次访问沙特，推动中沙全面战略伙伴关系迈上了新台阶，必将成为中沙关系史上的重要里程碑。展望未来，中方愿同沙方落实好两国领导人达成的共识，继续加强战略沟通，深化各领域合作，服务两国的发展利益，维护世界的和平稳定。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 03 版）

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