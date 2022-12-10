新华社北京12月9日电（记者卜多门、郑一晗）摩洛哥驻华大使阿齐兹·梅库阿尔日前在接受新华社记者专访时说，首届中国－阿拉伯国家峰会必将开启阿中战略伙伴关系新阶段，为双方多领域合作开辟广阔前景。

梅库阿尔对摩中关系前景充满期待。他说，摩中1958年建立外交关系，摩洛哥是中国在阿拉伯世界和非洲值得信赖的朋友。

人文交流成为中摩交往的一大亮点，特别是共建“一带一路”以来，双方民心日益相通。

汉语热在摩洛哥方兴未艾。2009年，摩洛哥穆罕默德五世大学与北京第二外国语学院合办的摩洛哥第一所孔子学院正式成立。2012年，穆罕默德五世大学开设摩洛哥首个中国语言和文化专业，标志着汉语教学正式成为摩洛哥高等院校语言类的教育学科之一。目前，摩洛哥共有三所孔子学院，另有多所大学开设孔子学院下属的中文教学点，在首都拉巴特还设有一个中国文化中心。

梅库阿尔说，包括文化交流在内，摩中两国友好关系在各方面都保持发展。“孔子学院面向对中国文化和语言感兴趣的不同年龄段人员提供教学培训，为进一步促进摩中人民民心相通作出贡献。”

他指出，摩中两国不少高校签署合作协议，相互举办丰富多彩的双边文化活动，很好地促进了两国之间的人文交流。“我想特别强调，我们要继续加强两国青年的交流沟通，增进联系交往、促进相互了解。我对两国人民亲如兄弟般友谊的未来满怀期待。”

梅库阿尔说，摩洛哥是首个加入共建“一带一路”倡议的马格里布国家，也是最早加入的非洲国家之一。2017年，摩洛哥与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录。今年初，摩中两国政府又签署共建“一带一路”合作规划。

他说，摩洛哥政局稳定、经济开放、地理位置优越，有利于推动共建“一带一路”高质量发展。摩方将同中方一道，将“一带一路”打造成南南合作的典范。

梅库阿尔希望两国抓住机遇，提升双边关系水平，深化基础设施、贸易、投资、教育、科技、绿色发展和卫生等领域的合作。他说，优越的条件使得摩洛哥成为投资者关注的焦点。在首届中国－阿拉伯国家峰会之后，期待有更多企业家和投资者为加强两国合作贡献力量。

梅库阿尔指出，作为世界主要经济体之一，近年来中国在消除贫困、基础设施建设和科技创新等各领域取得举世瞩目成就。在华工作生活多年，他见证了中国经济社会的飞快发展。“给我留下深刻印象的，不仅是我到访各地的美景，还有中国百姓享有的繁荣与福利。”他说。

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