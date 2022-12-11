当地时间12月10日上午，国家主席习近平乘专机启程回国。人民网记者 翁奇羽摄

当地时间12月10日上午，国家主席习近平在结束出席中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问后启程回国。

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