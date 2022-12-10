阿吉兰·阿卜杜勒阿齐兹

当前，世界正经历百年未有之大变局。阿拉伯国家和中国面临相似的历史机遇和挑战，更加需要传承历史友好，深化战略合作。首届阿拉伯国家—中国峰会有利于推动双方进一步深化友谊，打开全方位合作新局面。

时隔6年，习近平主席再次对沙特阿拉伯进行国事访问，对提升沙中全面战略伙伴关系具有重要意义。沙中经贸合作十分紧密。自2001年起，沙特成为中国在中东地区第一大贸易伙伴。自2013年起，中国成为沙特第一大贸易伙伴。近年来，双方互利合作规模不断扩大，合作领域持续拓展。2021年，中国对阿拉伯国家的投资增长了9%，沙特是吸引中国投资最多的阿拉伯国家。沙特也是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。随着沙特“2030愿景”同共建“一带一路”倡议深入对接，双方在能源、基础设施建设、数字化、金融科技等领域达成了一系列合作。沙特工商界普遍认为，习近平主席此次国事访问为沙中互利共赢创造了更多机遇。

海合会国家区位优势突出，能源资源丰富。长期以来，海合会国家积极同中国开展友好互利合作。过去10年，中国保持海合会第一大贸易伙伴地位。当前，单边主义、保护主义抬头，世界经济复苏面临挑战，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食安全、能源安全等问题复杂严峻。在此背景下，建立并加强海中战略伙伴关系正当其时。尽快完成海中自贸协定谈判，有助于双方进一步加强经贸投资往来，特别是加强在数字经济和高新技术领域的合作，将对外释放海中共同推动建设开放型世界经济的重要信号。

中共二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。一个坚持对外开放的中国将为包括沙特在内的各国带来更多发展机遇。近年来，越来越多的中国企业看到了包括沙特在内的阿拉伯国家巨大的发展潜力，不断加大对地区市场的投入，给地区国家带来了先进技术、发展经验，并创造了大批就业机会。目前，中国企业在5G、人工智能、大数据、生物科技、金融科技、自动化等新兴领域拥有世界领先的产品、技术和服务，沙特工商界希望在这些领域加强同中国伙伴的合作。与此同时，也有越来越多的沙特企业选择开拓中国市场，积极分享中国机遇。

展望未来，包括沙特在内的阿拉伯国家不断加大同中国的互利合作，必将为双方经济发展增添动力，为双方企业创造更多机遇，为双方人民带来更多福祉。

（作者为海湾合作委员会国家商工联合会主席、沙特商工总会主席）

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 05 版）

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