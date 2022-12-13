正义必胜、和平必胜、人民必胜，这是历史所启示的伟大真理

1937年12月13日，侵华日军野蛮侵入南京，制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案，30万同胞惨遭杀戮。这是骇人听闻的反人类罪行，是人类历史上十分黑暗的一页。昭昭前事，惕惕后人。今天，在第九个南京大屠杀死难者国家公祭日，中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞，宣示中国人民铭记历史、捍卫和平的决心。

南京大屠杀早已成为国家记忆、民族记忆、世界记忆。南京大屠杀见证人罗伯特·威尔逊医生之女玛乔丽·威尔逊·加雷特呼吁向年轻一代讲述南京大屠杀历史；当年留守南京鼓楼医院的外科医生理查德·布莱迪的曾孙女梅根·布莱迪创作歌曲《感同身受》，希望以此昭示生命的顽强和胜利来之不易……国际人士的正义之声，既是对侵华日军暴行的控诉，也是在呼唤人们珍视和平、捍卫和平。

历史不会因时代变迁而改变，事实也不会因巧舌抵赖而消失。日前，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行2022年新征文物史料新闻发布会，包括侵华日军《阵中日志》、“荣第1644部队”照片等在内的共计453件（套）重要文物史料入藏纪念馆，成为揭露日本侵略者当年暴行的最新铁证；在太平洋的彼岸，一位美国友人将一本记录二战期间日军侵华罪行的相册无偿捐赠给中国驻芝加哥总领事馆……今天，虽然登记在册的南京大屠杀幸存者已仅剩54位，但南京大屠杀的历史真相永远不会被忘记。

然而，在历史问题上，日本右翼政客始终固守错误认知，他们参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社，刻意淡化甚至妄图否认南京大屠杀罪行，否认强征慰安妇，并公然质疑《开罗宣言》《波茨坦公告》和东京审判……这些行径严重伤害亚洲受害国人民的尊严和感情，是对世界反法西斯战争胜利果实的公然挑战。近年来，日本政治右倾化及军事安全领域挑衅、蠢动、冒进倾向明显抬头，让日本国内和世界上爱好和平的人们愈发警惕。日本防卫预算已经连续10年增长，日方还动辄渲染地区紧张局势以谋求自身军力突破，这一危险动向让亚洲邻国和国际社会对日本能否保持“专守防卫”产生强烈质疑。日方必须明白，只有切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义彻底划清界限，才能真正取信于亚洲邻国和国际社会，才能切实以负责任的态度面向未来。

今年是中日邦交正常化50周年。50年前，两国老一辈领导人以卓越的战略眼光和政治胆识，作出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系的崭新篇章。50年来，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，各领域交流合作成果丰硕，给两国人民带来重要福祉，也促进了地区和平、发展、繁荣。中日双方应该以诚相待、以信相交，恪守中日四个政治文件原则，总结汲取历史经验，客观理性看待彼此发展，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识体现到政策中去。对于历史问题、台湾问题等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能有丝毫含糊，更不容动摇倒退。

国行公祭，为佑世界和平。当和平的钟声再次在南京上空回响，铭记历史、捍卫和平的信念也会一遍遍在人们心中传递。正义必胜、和平必胜、人民必胜，这是历史所启示的伟大真理。今天，实现中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进程，中国已经成为一个具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家。中国始终坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，坚定走和平发展道路，与全世界爱好和平的国家和人民一道，不断为各国人民永享和平与安宁作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)