人民网记者 黄培昭

埃及首都开罗，距离车水马龙的解放大街不远处一栋看似民宅的建筑，埃及前总理伊萨姆·沙拉夫的办公室正坐落于此。会客厅里的橱柜中，摆满了与中国有关的各类物件：中文字画、横幅、中式挂扇、中国宝剑、京剧脸谱以及主人赴中国各地参观旅游的照片、与中国各界名人的合影以及获得的与中国有关的证书、奖状……

“我相信，首届阿中峰会的召开，将成为阿中关系史上的里程碑，不仅仅因为这是阿中双方的第一届峰会，分量重、成色足、意义深，更因为它是在复杂动荡的国际形势下举行的，在乱象纷呈的当今世界，阿中双方亟需进行更高层次的协调、磋商与合作，以共同应对挑战。”在接受人民网记者专访时，沙拉夫开门见山地说。

在沙拉夫看来，阿拉伯国家非常期待这次峰会，盼望着中国国家主席习近平发表重要讲话，会晤阿拉伯领导人，为未来的阿中关系发展指引方向、勾勒路径、擘画蓝图。

“峰会期间，双方将努力为营造有利于双方发展的和平稳定的合作环境而共同出谋划策，联袂构建双方命运共同体。在过去的1000多年，古老的古丝绸之路已经在商业和文化上把双方紧紧联系在一起，而最近9年来，中国的‘一带一路’倡议成功地振兴了这条古老的贸易和文化通道，双方贸易往来水平大幅提升，政治交往与日俱增，文化互鉴深入推进。”

在沙拉夫看来，“一带一路”倡议正成为阿中关系发展的“新引擎”，有力引领双方关系顺利驶入“快车道”。他认为，“一带一路”倡议之所以焕发出如此强大的生命力，首先是因为它顺应时代潮流，契合发展规律，符合各国人民的共同利益和诉求，具有很强的“普适性”和“包容性”，因此得到阿拉伯国家的广泛认可和欢迎。其次，作为一种理念，“一带一路”倡议的目标是构建人类命运共同体，其本身也是实现这一目标的重要手段。第三，当今世界风云变幻，人类发展正处在“十字路口”，需要“富有人性”的全球化和新的全球治理模式。互联互通满足了人类生存的自然需求，而“一带一路”则是推动全球不同文明、不同民族和不同文化的人们实现共通共融。“事实上，世界应该是通的，通则相互融合，相互助力，相互帮协，相互受益。‘一带一路’倡导的互通互连和以相互依赖为基础的全球化，让每个人享有和平与发展的权利。这一点与阿拉伯文化理念颇有相通之处”。

在埃及，沙拉夫是著名的政治家和学者。长期的政治和外交经历，令他与中国结下了不解之缘。在担任政府部长和总理期间，沙拉夫曾在埃及组织过50多场与中国有关的各类讲座，迄今已到访中国30多次，足迹遍布中国10多个省区市。沙拉夫告诉人民网记者，他非常喜欢中国文化，尤其酷爱中国音乐和书法。“当第一次听到中国歌曲《茉莉花》的旋律时，我的心灵受到震颤，感动得不禁潸然而下，有一种久违了亲切感，全身心融入进了优美的旋律中。”沙拉夫说，许多阿拉伯人也都喜欢这个歌曲，因为它表达了我们同为人类各自心中珍藏的美好事物，和对一切真善美的憧憬和向往。沙拉夫还对中国的书法很是迷恋，“我第一次看到中国草书时，不敢相信那竟然是一种文字，它们更像是一种由笔画、线条和留白造就的精美艺术品。”

沙拉夫强调说，阿拉伯国家和中国都是文明古国，双方有很多相似和相通之处。“阿拉伯文化和中国文化，都有着自己的历史根基，都是深厚底蕴的古老文明在现代社会的自然延伸，都是现代人回溯过往、寻根来路、汲取前进动力的源泉。”“我们两大文明早在古代就开启了交流和对话，今天，这样的对话更是必不可少和格外重要，而首届阿中峰会的召开，正是阿中两大文明加深对话的明证。”

在沙拉夫看来，近年来，阿中合作焕发勃勃生机，释放出越来越大的能量。例如，去年中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。今年前三季度，中阿贸易额约达3193亿美元，同比增长35%，接近去年全年的规模。在投资领域，2021年，中阿双向直接投资存量达到270亿美元，比10年前增长2.6倍。中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人。在能源合作领域，中国去年从阿拉伯国家进口原油2.64亿吨，占同期原油进口总量的近52%。双方在太阳能、风能、水电等新能源和清洁能源领域的合作方兴未艾、蒸蒸日上。

“阿中关系蓬勃发展，得益于中国成功的发展经验、发展道路和发展模式。中国的富强，为阿拉伯国家树立了典范和样板，令阿拉伯国家纷纷‘东向看’，竞相拥抱中国，通过加强与中国的关系，向中国取经学习”。沙拉夫还认为，共建“一带一路”倡议是对中国长期以来对外开放政策的生动诠释，“共建‘一带一路’倡议为反对单边主义提供了一个重要平台，让各国都能够在公正的全球治理体系下拓展良好合作的空间，受到阿拉伯国家的欢迎，这令他们与中国的心理和感情距离更进一步。

沙拉夫深有感触地告诉人民网记者，阿拉伯国家普遍对首届阿中峰会表示期待与满意，对中国热爱有加。他说，阿拉伯人相信，首届峰会将为未来的阿中关系走势和发展做出顶层设计，峰会之后，阿拉伯国家与中国的手会握得更紧、拥抱得更热情，同舟共济、共克时艰，联袂构建人类命运共同体。

(责编：贾文婷、杨牧)