罗伯托·巴蒂斯通

中国宣布向联合国所有会员国开放中国空间站，充分展现了合作精神。未来中国开展国际太空合作的能力将不断提升

近年来，中国在太空探索领域捷报频传。中国空间站建设稳步推进，嫦娥四号实现人类探测器首次月球背面软着陆，嫦娥五号返回器携带月球样品安全返回地球，天问一号探测器成功着陆火星……这些成就让中国走在全球太空探索的前沿，为人类和平利用太空作出重要贡献。

意大利和中国都拥有探索广袤宇宙的梦想。1993年第一次访问中国后，我便与中国科学家建立起密切合作关系。2014至2018年间，我担任意大利航天局局长，积极推动意中两国在太空领域开展合作。2017年2月，意中签署《中国载人航天工程办公室与意大利航天局围绕中国空间站开展载人航天活动合作的协定》。这是两国间第一份载人航天合作协定，有力提升了两国航天合作水平。两国航天员分别前往对方国家进行培训，加深了彼此了解。

2018年2月，中国电磁监测试验卫星“张衡一号”成功发射，其中搭载了意大利研制的高能粒子探测器“利玛窦”，可以为地震前兆信息研究捕捉较为全面的高能粒子动态信息和数据。当时，我在中国酒泉卫星发射中心见证了发射全程，并代表意大利总统马塔雷拉宣读了贺电。我至今依然记得，“张衡一号”发射那天天气十分寒冷，但发射成功后大家的兴奋之情让全场都沸腾了。“张衡一号”卫星和“利玛窦”探测器是意中两国高水平航天合作的见证，也标志着我们在地震遥感等领域达到了世界级水平。目前，两国科学家正密切合作开发“张衡二号”卫星。未来，意中太空合作必将不断取得更多成果，并对双方在其他领域的合作起到促进作用。

中国空间站建设的推进速度令人印象十分深刻。未来，中国空间站将在促进人类太空探索事业方面发挥重要作用。作为一名研究高能物理的学者，我尤其关注中国空间站在探测反物质、暗物质等方面发挥的作用。中国宣布向联合国所有会员国开放中国空间站，充分展现了合作精神。目前已有包括意大利在内的多国项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。我相信，未来中国开展国际太空合作的能力将不断提升。

太空是人类共同的财富，各国应坚持合作精神，和平利用太空。中国始终倡导和平利用外层空间，并以自身行动做出了积极示范。在多边主义受到挑战的今天，中国主张和行动的重要意义更加凸显。国际社会应加强合作，团结应对全球挑战，携手建设一个属于所有人的美好未来。

（作者为意大利航天局前局长、意大利特伦托大学物理系教授）

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)