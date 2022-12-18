新华社日内瓦12月17日电 综述：世贸组织成员实质性结束《投资便利化协定》文本谈判

新华社记者陈斌杰 姜雪兰

世界贸易组织（世贸组织）成员16日在日内瓦实质性结束《投资便利化协定》文本谈判。

《投资便利化协定》是中国在世贸组织主动设置、积极引领的首个谈判议题，旨在建立国际规则，在全球范围内提升投资政策透明度、简化和加快投资审批程序、促进国际合作。超过110个成员联署并参与该议题谈判。

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，实质性结束《投资便利化协定》文本谈判，使各方离在世贸组织和全球范围内完成第一个投资谈判只有一步之遥。这也表明，世贸组织能够在对商业领域至关重要的议题上取得具体的谈判成果。

2017年4月，中国等部分发展中国家和最不发达国家成员在世贸组织发起了关于投资便利化促进发展的非正式对话。目前，该倡议的共同协调员是智利常驻世贸组织代表索菲娅·博扎和韩国常驻世贸组织副代表朴正城。

博扎在协议文本谈判会议结束后对记者说，中国在文本谈判中所做的努力“卓有成效”，中国对推动投资便利化进程发挥了关键作用。

博扎说，《投资便利化协定》有助于提升投资相关信息的透明度，提高投资的可预测性并简化投资流程，这三点对于当今的投资者来说至关重要，同时也是发展中国家相对薄弱的环节。达成该协议将有助于发展中国家吸引更多外国直接投资，创造更多就业机会。

朴正城对记者说，中国在谈判中发挥了“至关重要”的作用，中国是“投资便利化之友”的领导者，受中国影响，许多发展中国家加入了该协定的谈判。

朴正城表示，目前全球面临高通胀和经济衰退的挑战，全球供应链正在重新洗牌，《投资便利化协定》将促进投资体制改革、向投资者发出良好信号，吸引投资流入，有助于提高投资的体量和质量，成为发展中国家应对困难局面的一个起点。

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