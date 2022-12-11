12月7日至10日，习近平主席赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。接受本报记者采访的阿拉伯国家各界人士认为，习近平主席此访是一次传承之旅，更是一次开创之旅，开启中国同阿拉伯世界、海湾阿拉伯国家、沙特阿拉伯关系新时代，谱写了深化团结合作、携手共同发展的崭新篇章。

“阿中合作迎来新起点”

阿盟秘书长盖特表示，首届阿中峰会具有特殊的重要意义，标志着阿拉伯国家和中国之间的友谊进一步深化。阿拉伯国家是共建“一带一路”的天然合作伙伴。阿中全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系牢不可破。他强调，阿拉伯国家高度关注科技发展，首届阿中峰会将进一步促进双方在科技、航天、通信等领域的良好合作，为地区发展增添动能。

埃及前总理沙拉夫表示，习近平主席出席首届阿中峰会，彰显中国对发展阿中关系的高度重视，也体现了阿拉伯国家同中方加强合作的真诚意愿。习近平主席在峰会上的主旨讲话为双方下一步深化合作、提升战略伙伴关系水平指明了路径。

习近平主席提出中阿务实合作“八大共同行动”，愿同阿方设立中阿北斗应用产业促进中心，为阿方在交通运输、精准农业、搜索救援等领域提供优质服务。阿拉伯信息通信技术组织秘书长本·阿莫表示，阿中建立卫星导航领域合作机制，将为阿拉伯国家经济社会发展提供助力。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，阿中传统友谊深厚，在维护民族尊严、捍卫国家主权的斗争中始终相互支持。近年来，阿中关系加速发展。中方提出的共建“一带一路”倡议得到广大阿拉伯国家积极响应。阿中在工业、农业、基础设施建设、科技等各领域的合作不断得到加强。中国不断扩大高水平对外开放，为阿拉伯国家稳定发展提供机遇。阿中峰会取得的重要成果让“阿中合作迎来新起点”。

峰会期间，由中国文化和旅游部、沙特文化部和阿盟秘书处共同主办的“阿拉伯知名艺术家访华采风精品展”在利雅得文化宫举办，展出了40余件阿拉伯知名艺术家赴华采风后创作的艺术精品。沙特文化部大型活动司司长图尔基表示，阿中加强文明交流互鉴，进一步促进了双方民众相互了解，为双方关系发展贡献了力量。

埃及新闻总署前副署长艾哈迈德·萨拉姆表示，阿中峰会及其成果将让阿中战略伙伴关系的基础更加牢固，“阿中将携手共创美好未来”。

“海中加强合作符合双方共同利益”

海合会秘书长纳伊夫说，首届海中峰会的举行标志着海合会国家与中国关系的历史性提升。中国是海合会最大的贸易伙伴。海合会高度重视加强与中国的战略伙伴关系，期待与中国加强各个领域合作，共同应对挑战，推动双方关系迈上新台阶。

阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米说，海中双方高质量共建“一带一路”，对于促进海合会国家发展意义深远。

卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，海合会国家能源资源丰富，经济多元化发展方兴未艾。中国在全球经济体系中具有重要地位。“海中加强合作符合双方共同利益。”

卡塔尔外交学院院长阿卜杜勒阿齐兹·穆罕默德·霍尔认为，海中双方在合作发展、文化交流方面有着共同的意愿。此次峰会期间，海合会国家与中国共同规划未来合作重点，描绘了海中关系的光明前景。

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，海中双方领导人表示愿加强文明对话和不同文化间的交流互鉴，维护文明多样性。“相信双方在教育和科研等领域的合作将取得更大进展，助力海中关系更加紧密。”

阿联酋哈姆丹中文学校校长法特玛·艾哈迈德·巴斯塔基说，自阿联酋宣布将中文纳入国民教育体系以来，阿联酋中文教学从无到有，学生学习中文的热情持续高涨。海中峰会的成功举行，为阿拉伯国家民众学习中文提供了新契机。

阿曼《谅解》杂志主编阿卜杜·拉哈曼·萨利米表示，海中各领域合作规模持续扩大，期待双方进一步加强文化教育领域合作，促进双方民众的交流与了解。

“彰显沙中关系的深度、广度与高度”

沙特外交大臣费萨尔表示，发展与中国的关系是沙特外交政策中的优先事项。沙中双方一贯尊重彼此主权和发展道路，支持彼此维护国家安全和稳定。沙方非常满意与中方建立起牢固的合作关系。双方将继续保持密切合作，为两国的共同发展和繁荣作出积极贡献。

沙特投资大臣哈立德·法利赫表示，习近平主席此访对沙中关系未来发展意义重大。沙中经贸投资合作步伐不断加快，成果丰硕，欢迎更多中国企业来沙特投资。

沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫表示，沙中在经贸领域互补性强，合作前景广阔。“共建‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’深入对接，将为沙特带来先进的科学技术和发展理念，助力当地经济社会发展。”

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，沙特致力于实现“2030愿景”，经济、社会多元化改革已取得积极成效。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，符合时代潮流，沙方愿积极参与。此次沙中双方签署一系列合作协议，“彰显沙中关系的深度、广度与高度”。

沙中商务理事会主席、沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，在沙中领导人的战略引领下，两国经贸合作关系日益紧密，双方合作前景广阔。

沙特广播电视局首席执行官、阿拉伯国家广播联盟主席穆罕默德·哈里希表示，人文交流是沙中合作的重要内容。沙特媒体将继续推介中国文化，帮助民众更全面认识中国，为携手推动构建人类命运共同体贡献媒体力量。

（本报利雅得12月10日电 记者管克江、谢亚宏、黄培昭、颜欢、任皓宇、沈小晓、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 03 版）

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