迪奥尼西奥·巴博·苏亚雷斯

中国共产党团结带领中国人民如期完成脱贫攻坚目标任务，为全球减贫事业作出了重要贡献。东帝汶愿意学习借鉴中国发展经验，促进本国经济发展

中共二十大明确了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的任务和路径，绘就中国未来发展宏伟蓝图，激发了中国人民朝着美好未来继续前进的强大动力。

我长期密切关注中国发展，在东帝汶国立大学任教后，东帝汶同中国的关系是我研究的重点。我到访过北京、广州等城市，中国的经济发展和城市建设给我留下了深刻印象。中国共产党团结带领中国人民如期完成脱贫攻坚目标任务，为全球减贫事业作出了重要贡献。中国的成功激励着包括东帝汶在内的广大发展中国家努力实现振兴梦想。东帝汶愿意学习借鉴中国发展经验，促进本国经济发展。

东帝汶是古代海上丝绸之路的一站，与中国的交往源远流长。东帝汶与中国虽然社会制度不同，但彼此相互理解、相互尊重。东帝汶视中方为可以信赖的朋友，始终坚定奉行一个中国原则。建交20年来，两国关系发展迅速，成为大小国家平等相待、相互支持、合作共赢的典范。

中国给予东帝汶诸多无私支持和帮助，为东帝汶发展作出了重要贡献。早在2004年，中国就向东帝汶派出首批医疗队。疫情发生后，中国第一个向东帝汶伸出援手。双方合作建设的电网、公路和港口等基础设施促进了东帝汶经济发展。中国连续多年成为东帝汶主要贸易伙伴。中方助力东帝汶改进咖啡、水稻等种植技术，帮助改善东帝汶人民的生活。对华合作给东帝汶人民带来了实实在在的好处。近年来，两国人文交流不断深化，不少东帝汶学生到中国留学。两国青年加强相互交流，必将更好地传承双方传统友谊。

中国提出的一系列倡议给发展中国家带来希望。共建“一带一路”有助于建设一个共同繁荣的世界，同东帝汶希望加强与世界各国贸易关系的目标十分契合。东帝汶积极参与共建“一带一路”合作，加强同中国的发展战略对接，推动东中两国睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系实现更大发展。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议为应对全球性挑战贡献了重要方案。在全球发展倡议框架下开展减贫、粮食安全、工业化等领域合作，有助于东帝汶解决本国民生问题。

面向未来，东帝汶期待分享中国带来的巨大发展机遇，希望同中国加强经贸投资、基础设施建设、教育、旅游等各领域合作，推动两国关系实现更大发展，为两国人民带来更多福祉。

（作者为东帝汶前外交与合作部长）

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)