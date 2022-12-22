本报记者 张志文 任 彦 曹师韵 闫韫明

开栏的话

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。

大道之行，天下为公。回答时代之问，发出中国声音，中国特色大国外交不断开创新局，取得全方位、历史性成就，赢得国际社会广泛赞誉。意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的中国，正不断以自身新发展为世界提供新机遇。

从今天起，本报推出“2022·年终专稿”系列述评，围绕全球发展、世界和平、开放合作、科技创新、文明交流、绿色发展等主题，透视全年国际政治、经济、科技等发展变化，阐释中国方案的世界意义、中国故事的世界内涵，彰显中国胸怀天下、立己达人的大国担当。

发展是人类社会的永恒主题。新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机。各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈，新兴市场国家和发展中国家团结自强的意志更加坚定，新一轮科技革命和产业变革给各国带来的机遇更加广阔。

习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议。一年多来，中国着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同发展进步。

凝心聚力，着力解决发展不平衡不充分问题

经济全球化遭遇逆风，世界经济面临衰退风险，发展中国家首当其冲。因应各国特别是发展中国家面临的紧迫挑战，中国倡导将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，向发展中国家提供更有力、更具针对性的支持，呼吁关注发展中国家特殊需求，通过缓债、发展援助等方式支持发展中国家尤其是困难特别大的脆弱国家，着力解决国家间和各国内部发展不平衡、不充分问题。

在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席呼吁，要关注发展中国家紧迫需求，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题。

在全球发展高层对话会上，习近平主席进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，提出共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系等四点主张，并宣布中方落实全球发展倡议的重要举措。

在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，习近平主席强调，中方愿同各方一道，推动倡议在本地区落地生根，助力各国实现可持续发展，呼吁落实好本次峰会通过的关于维护国际能源安全、粮食安全两份声明，提高能源和粮食安全保障水平，强调中方将向有需要的发展中国家提供价值15亿元人民币的粮食等紧急人道主义援助。

在二十国集团领导人第十七次峰会上，习近平主席表示，“我们要比以往任何时候都更加重视发展问题。”“我们要建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切。中方支持非洲联盟加入二十国集团。”

在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上，习近平主席欢迎亚太国家积极参与全球发展倡议，在减贫、粮食、能源、卫生等领域加强务实合作。

在首届中国—阿拉伯国家峰会开幕式上，习近平主席表示，中方愿同阿方一道，落实全球发展倡议，带动南南合作实现可持续发展。中方提出“支持发展”“粮食安全”“卫生健康”“绿色创新”“能源安全”“文明对话”“青年成才”“安全稳定”等中阿务实合作“八大共同行动”，切中阿拉伯国家实现国家稳定、发展和转型的迫切需求。

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从理念到行动，中国始终为凝聚全球合力，帮助发展中国家补齐发展短板、破除发展瓶颈不懈努力。

在菲律宾，中菲农业技术中心推广商业化杂交水稻51.44万公顷，促进粮食增收48.21亿公斤，为保障粮食安全、改善农民生活发挥重要作用；在秘鲁，来自中国大市场的需求点亮了当地羊驼毛工人的生活；在瓦努阿图，中国援助扩建马拉坡学校，被当地人誉为“像一座灯塔，照亮瓦努阿图年轻一代学习知识的道路”。

“开始！”随着中国和印度尼西亚两国元首共同下达指令，一辆崭新亮丽的综合检测车亮起车头大灯，缓缓驶出雅万高铁德卡鲁尔车站并逐渐加速前行。这标志着中国和印尼合作建设的雅万高铁首次试验运行取得圆满成功。作为印尼和东南亚第一条高铁，雅万高铁的建设不仅象征着中印尼两国和两国人民的深厚友谊，更承载着两国携手推动共同发展的美好愿景。

从中老铁路开通运营到雅万高铁试验运行，从“可持续发展科学卫星1号”数据面向全球开放共享到首批来自17个国家和地区的相关机构加入国际民间减贫合作网络，一张张当地民众质朴的笑脸，一个个国家发展的生动故事，映照着中国为推动全球共同发展付出的努力，折射出全球发展倡议的时代价值。柬埔寨首相洪森感叹：“全球发展倡议不仅为全球合作注入新的动力，也为发展滞后的国家特别是遭受疫情重创的国家提供了新的机遇。”

团结合作，共同构建全球发展伙伴关系

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，始终是负责任大国迎接挑战的应有担当。

“发展是世界各国的权利，而不是少数国家的专利。”“合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。发达国家要履行义务，发展中国家要深化合作，南北双方要相向而行，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。”“大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。”……习近平主席在多个重大外交场合深入阐述共同发展的核心要义，以中国主张、中国行动推动将发展置于国际优先议程，为破解“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问提供中国方案，为全球发展注入更多确定性、稳定性和安全性。

突尼斯总统赛义德说，中方始终站在国际公平正义一边，全球发展倡议充满人文关怀和先进理念，对于提升发展中国家能力、实现各国共同发展进步具有重要意义。

“中国提出全球发展倡议，致力于在发展中国家存在迫切需求的领域推进国际合作，对于加强全球发展合作具有积极意义。”法国席勒研究所研究员塞巴斯蒂安·佩里莫尼道出了全球发展倡议的时代价值。

心合意同，谋无不成。共建“一带一路”倡议提出9年多来得到国际社会高度认可，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至目前，中国已经同150个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。一个个项目落地，促进共同发展，造福共建国家和地区民众。

最近，卢旺达南方省的茶商卡曼兹特别高兴。他驾驶着新买的汽车，终于可以把高山茶及时运出大山，卖茶的收入大幅增加。这一变化得益于不久前通车的胡耶66公里公路。这条由中国企业承建的公路，让沿线村民不再为农产品因交通问题滞销而发愁，不再为孩子们上学走泥路而担心。这条路的开通，顺应了当地民众对美好生活的向往，折射出团结合作、共同发展的信心和力量。

目睹了共建“一带一路”带来的发展与繁荣，巴基斯坦《国家报》网站记者这样写道：“中国没有通过武器和战争去赢得世界尊重，而是通过帮助其他国家改善基础设施以及尊重其他国家的生活方式赢得了声誉。”

从共建“一带一路”到全球发展倡议，中国始终致力于为世界各国构建普惠包容、互利共赢的广阔发展平台。

在全球发展高层对话会上，中方推动会议达成一份包含32项举措的成果清单，为动员全球发展资源、加快落实联合国2030年可持续发展议程进一步凝聚合力，推动全球发展倡议实现从“打基础”到“搭框架”的跨越，由“写意画”向“工笔画”的迈进。

在“全球发展倡议之友小组”部长级会议上，中方表示愿与联合国发展机构加强战略对接，同“全球发展倡议之友小组”国家一道，为落实联合国2030年可持续发展议程再采取七大行动。

全球发展倡议拥有光明未来，关键在于坚持真正的多边主义，汇聚共促全球发展的合力。沿着全球发展倡议的明确方向，中国积极推动构建全球发展伙伴关系，推动南北双方相向而行，支持联合国在全球发展合作中发挥统筹协调作用，鼓励工商界、社会团体、媒体智库参与全球发展合作，为全球发展事业开辟更广阔舞台。100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持全球发展倡议，60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，充分彰显各方谋合作促发展、以团结促进步的强烈呼声，有力推动全球可持续发展事业重回正确轨道。

在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，中国承诺加大对全球发展合作的资源投入，增强全球发展融资的国际流动性，为尼日利亚等迫切需要发展和改善民生的发展中国家提供了机遇。“中国推动构建人类命运共同体是对当代世界趋势和人类共同愿望的清晰理解，这是一份路线图。”

俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫感叹：“在构建人类命运共同体理念、共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等中国方案中，我们看到了建立更加公正、平等的世界秩序的根基。”

以人民为中心，为全球可持续发展提供借鉴

“为治之本，务在于安民；安民之本，在于足用。”全球发展倡议坚持以人民为中心，致力于实现人的全面发展。习近平主席深刻指出，为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。

在中国共产党领导下，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题；建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，人均预期寿命提高到78.2岁；生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化……党的十八大以来，中国人民生活全方位改善，人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。全球发展倡议，正是中国全面建成小康社会宝贵经验的全球化表达，为全球可持续发展事业提供了成功借鉴。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫从中国的生动实践中获得启发。近年来，他多次强调“愿意了解和借鉴中国的发展经验，特别是减贫经验”，并派专家和官员到中国学习。

坦桑尼亚总统哈桑表示，习近平主席提出的全球发展倡议非常及时，有利于解决当前面临的全球性挑战，坦方愿同中方一道积极落实，推动构建人类命运共同体。

“我相信，坚持以人民为中心是国家发展的正确途径。”赞比亚商贸工部部长穆伦加由衷赞叹。

中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又不断以中国新发展为世界提供新机遇。

——搭建合作平台。中国同各方携手，在农业、教育、抗疫、应对气变等领域打造合作网络。近40个国家和地区的150家机构正共同筹建世界职业技术教育发展联盟。中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心已经成立。中方同13个国家开展新冠疫苗联合生产，举办1000多期能力建设项目，为发展中国家提供4万余人次培训。

——加大资源投入。“全球发展和南南合作基金”已落地并为全球发展倡议合作项目提供支持。中方积极参与世界银行国际开发协会、全球环境基金增资，正式启动中国—联合国粮农组织第三期南南合作信托基金，为增加国际发展资源作出应有贡献。

——携手应对挑战。全球发展倡议将减贫作为重点领域之一，合作项目已经向减贫、粮食、卫生等民生领域倾斜。面对粮食危机，“全球发展倡议之友小组”就粮食安全问题在联大表明共同主张，发出集体声音。今年以来，中方已落实并将继续向发展中国家提供紧急粮食援助。

在柬埔寨贡布市马龙村，中国企业修建的甘再水电站既能防洪，还能解决饮水和灌溉问题。如今，甘再河沿岸的果园郁郁葱葱，新建的吊脚楼、茅草亭别有一番景致，这里成为远近闻名的旅游景点。

在秘鲁首都利马，中国援秘鲁国家应急指挥中心提高了秘鲁应对自然灾害的能力，为经济社会可持续发展提供重要保障。

在坦桑尼亚莫罗戈罗省，中国专家不仅带来玉米大豆套种项目，还传授豆浆制作技术。在排队品尝“中国饮料”中，当地村民憧憬着未来的新生活。

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唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。面向未来，中国将继续把自身发展置于人类发展的坐标系当中，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，与世界上一切进步力量携手，为充满不确定性的世界注入稳定性和正能量，向着推动构建人类命运共同体的目标不断前行。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)