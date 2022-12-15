从埃及新行政首都中央商务区到迪拜哈斯彦电站，从阿尔及利亚南北高速公路到卡塔尔世界杯主体育场，共建“一带一路”项目见证了中阿合作的累累硕果。

树立中国形象的“精品展”

当清晨的第一缕阳光洒向建设中的“非洲第一高楼”，沉寂了一晚的埃及新行政首都中央商务区施工现场又热闹了起来。晏月平开完部门早会后，又开始了一天忙碌的安全巡查工作。

今年26岁的晏月平是埃及新行政首都中央商务区项目承建方中国建筑股份有限公司埃及分公司（中建埃及）的一名安全工程师。该项目位于开罗以东约50公里处，总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程。其中最引人注目的是“标志塔”项目，塔冠最高点385.8米，被誉为“非洲第一高楼”，也被埃及总理马德布利亲切地称为埃及的“新金字塔”。

在项目现场工作一年多的时间里，晏月平见证了“非洲第一高楼”在沙漠中拔地而起的多个瞬间。作为安全工程师，他的职责是为“标志塔”里里外外“体检把脉”，保证它安全无恙地“成长”。每天从裙房到塔楼，他几乎走遍施工现场各个角落，对高处作业、大型设备、消防管控、临时用电等进行细致排查，纠正违章作业，排除安全隐患。

许多像晏月平这样的中国建设者，为中国在阿拉伯国家赢得了声誉，使“中国建设”成为高质量的代名词。

从阿尔及利亚首都阿尔及尔向南驱车约一小时，高耸的阿特拉斯山脉矗立眼前，一块写有“同一条路 同一个梦”的中法双语标志牌格外显眼。这里是由中国建筑集团有限公司（中建集团）承建的阿尔及利亚南北高速公路希法段——阿最长公路隧道和最长公路桥所在地。

出租车司机巴胡特经常载客行驶在这条连接麦迪亚和卜利达的高速路上。对这条公路，他不吝溢美之词，尤其是4.8公里长的隧道更是被他称为“艺术品”。希法段通车前，因路况不佳，从麦迪亚开车到卜利达需要一个半小时，冬季甚至要3个小时，通车后，通行时间大幅缩短至半小时。“一天能多跑好几趟，收入高多了！”巴胡特言谈间掩饰不住自己的开心。

推动当地发展的“加速器”

“一带一路”项目给当地民众带来实实在在的好处。

中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）是埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的产业园区之一，迄今已形成新型建材、石油装备、高低压设备、机械制造四大主导产业集群，成功吸引130多家企业入驻，直接解决就业4000余人，相关产业带动就业约5万人。

穆特拉住房基础设施建设项目是中国“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”对接的重点民生工程之一，于2017年4月开工。中国能建葛洲坝集团穆特拉住房基础设施建设项目部数千名中外员工历时近4年，克服施工条件艰苦、疫情等困难，于2020年、2021年分两批向科威特移交全部工程，为科威特疫情期间经济民生改善提供了助力。

沙特阿拉伯红海新城项目是迄今全球规模最大的储能项目，以“光伏+储能”作为能源解决方案，实现100%碳中和，对全球储能产业发展具有战略意义和示范效应。华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约该项目，助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。目前，项目正在设计建造阶段。

迪拜哈斯彦电站项目是中国、阿联酋“一带一路”合作的重点项目，也是中东地区首个中资企业参与投资、建设和运营的电站项目，预计将于2023年全部投入商业运行，投运后可为迪拜提供20%的电力能源，大幅降低当地居民用电成本。

总投资86亿美元的中沙延布炼厂是中国石化与沙特阿拉伯石油公司合资兴建的项目，自2016年1月20日启动投产以来，发展迅速。今年1月至8月累计实现利润11.5亿美元。

增进中阿友谊的“连心锁”

许多阿拉伯国家将中阿合作的成果印在本国纸币或纪念钞上，让中阿友谊“跃然纸上”：中国企业施工的阿尔及利亚嘉玛大清真寺、中国企业承建的非洲最大斜拉桥——摩洛哥穆罕默德六世大桥、中国研制和发射的阿尔及利亚首颗通信卫星、中国公司承建和改建的苏丹三座大坝和水电站群、中国企业设计建造的世界杯主体育场——卡塔尔卢塞尔体育场……

在一个个合作项目中，中方扮演的不仅是建设者、投资者，还是技术和管理经验的传授者、培训者，更是友谊的传播者。

“非洲第一高楼”基础底板是中东和非洲最大的单体建筑基础底板。在施工过程中，项目团队引入中国的“溜槽”技术，使浇筑过程安全且高效，一举创出浇筑超大型基础底板最快纪录和单日最大混凝土浇筑量等多项纪录。

泰达合作区为埃及培养输出了一批专业技术工人和企业管理人员。借助中国国际发展合作署在埃及特区援建技工学校的计划，泰达合作区成功推动技术培训中心落户合作区，为当地培养技术型人才。

“一带一路”项目还促进中阿民心相通。在中秋节和春节等中国传统节日期间，“一带一路”中方项目方开展庆祝和慰问活动，不仅让中方员工感受到集体的温暖，也向当地员工展现中国文化的魅力。在斋月和宰牲节等传统穆斯林节日中，中方员工也与当地员工共度节日、共品美食，并展开慈善活动。

“我和中国同事不仅仅是工作关系，更像是家人和朋友，他们带我了解了中国的壮丽河山和悠久灿烂的文化。”巴林锡特拉东部保障房项目承建方中设集团巴林公司当地员工穆罕默德·赛义德说。

（据新华社电 记者张浩、陈梦阳、姚兵；参与记者：吴天雨、王昊、杨振海、胡冠、苏小坡）

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