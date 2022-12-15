□ 高 乔

最近，中国周边外交“好戏连台”。多位外方领导人接连访华，其中包括越南、巴基斯坦、老挝、蒙古国等中国的亚洲近邻。

中老两国领导人在会谈中强调，要秉持“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，政治上互尊互信、经济上互惠互利、人文上相知相亲，不断深化中老命运共同体建设；中蒙两国领导人在会谈中一致同意，携手推进现代化建设，朝着共建和平共处、守望相助、合作共赢的两国命运共同体方向作出努力……合作共赢，始终是中国与亚洲国家交往的关键词。

中国与周边国家深化合作的强音，不仅体现在双边外交中，也频频唱响多边舞台。中国—东盟领导人会议、东亚峰会、二十国集团领导人巴厘岛峰会、亚太经合组织系列会议……近期多场亚太多边外交活动都释放出强烈信号：亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，和平发展、合作共赢是主流。

亚洲的发展得益于开放包容的合作大势。当前，亚太区域经济一体化不断推进。自今年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施以来，RCEP区域贸易壁垒大幅减少，区域产业链、供应链、价值链不断强化、优化，释放制度型开放的巨大机遇。今年也是中国—东盟全面战略伙伴关系开局之年，中国与东盟各成员国进一步扩大“一带一路”朋友圈，深入对接发展战略，推动双方务实合作提质增效。中国与亚洲地区高质量共建“一带一路”，已源源注入发展动能。

亚洲的发展离不开和平稳定的地区环境。当前，世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。面对复杂的国际形势，亚洲地区绝大多数国家都锚定发展议题，坚持以对话协商解决国家间的分歧和争端。《南海各方行为宣言》签署20年来，中国与东盟国家全面有效落实《宣言》，逐步摸索出增进互信、管控分歧的有效路径，积累形成了对话合作、共同治理的成功经验，维护了南海总体和平稳定，推动南海建设成为和平、友谊和合作之海。

如今，亚洲是全球经济最具活力的增长带。经合组织最新一期《经济展望报告》预测，到2023年，亚洲主要新兴市场将占全球GDP增长的近3/4。国际货币基金组织最近更新的《亚太地区经济展望》强调，在日益黯淡的全球经济中，亚洲是一个相对的亮点。

世界又一次站在历史的十字路口，亚洲的地位将更加重要、作用更加突出。合作则发展，封闭则倒退。中国经济与亚太经济相互依存、深度融合，中国已经成为许多亚太经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链重要节点。中国的发展受益于亚洲，中国的发展也必将回馈亚洲、造福亚洲。未来，中国发展与周边国家关系将继续坚持合作共赢的主基调，为亚洲发展、全球发展作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、杨光宇)