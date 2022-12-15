本报记者 李嘉宝

据外媒报道，近日，在美国加利福尼亚州一处空军设施内，新一代战略轰炸机B—21高调亮相，美国国防部长奥斯汀和多名五角大楼高级官员到场。报道称，这是一种能够携带核武器的远程隐形战略轰炸机，是美国1.2万亿美元核军备扩充计划的第一个成果。

分析人士指出，美国扩充自身核武库、炒作大国竞争的种种行径，给全球安全和战略稳定带来极大风险。

美国“核动作”频频

近几个月，美国政府先后发布《国家安全战略》《2022核态势评估报告》等文件，拜登政府的核战略日益清晰。

《国家安全战略》强调核威慑仍是优先事项，是综合威慑的基础；同时，为确保美国及其盟国持续拥有针对其所受威胁的核威慑能力，美国将推进核武器“三位一体”、指挥与控制以及核武器基础设施的现代化。

《2022核态势评估报告》放弃了美国过去多次提到的“唯一目的”政策（即核武器只能用于威慑与反击），而是采用了“根本作用”这一表述，声称“美国只有在为保护美国或盟友、伙伴国重大利益的极端情况下，考虑使用核武器”，但对何为“重大利益”“极端情况”并未给出明确界定。

一段时间以来，美国“核动作”频频，核武库不断升级。陆基方面，今年4月，美军下一代陆基洲际弹道导弹“陆基战略威慑”已被正式命名为LGM-35A“哨兵”弹道导弹，预计在2029年之后取代民兵III弹道导弹。海基方面，“哥伦比亚级”战略核潜艇将从2030年起取代“俄亥俄级”战略核潜艇。空基方面，B—21“突袭者”战略轰炸机将取代B—2A战略轰炸机，F—35a战斗机也将携带核弹头，逐步取代F—15e战斗机执行北约核任务。

美国当前正加速向欧洲多个北约基地部署B61—12新型战术核弹，升级在欧洲的核武库。美国还计划在“印太地区”与日本、韩国、澳大利亚建立小多边核磋商机制共享核情报，并考虑仿照欧洲模式，将战略轰炸机、“双重能力战斗机”和相关核武器进行前沿部署。2021年9月以来，美国与英国、澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏国际核不扩散体系。据俄媒报道，美防长奥斯汀日前在美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）第一次防长面对面会议后公开宣称，“向澳大利亚提供核动力潜艇计划取得重大进展”。

中国现代国际关系研究院军控研究中心主任郭晓兵在接受本报记者采访时指出，从拜登政府发布的一系列文件及行动看，美国当前的核政策至少有以下几方面内容：一是实施一体化威慑，维持较低的武器使用门槛，进一步模糊核武器与常规武器之间的界限，加强核与非核计划、演习和行动之间的协调。二是推进核武库更新，《2022核态势评估报告》已经放弃了奥巴马政府“不生产新型核弹头”的承诺，持续推进核武器“三位一体”升级换代。三是强调核武器基础设施建设和发展，通过新技术提高研发及生产能力。四是强调所谓“有限核战争”概念，发展和部署低当量核弹头，增加核冲突风险。五是强化延伸威慑，加强“印太”核共享机制和战略力量前沿部署等。

渲染大国竞争

美国国防部日前发布2022年度《中国军事与安全发展报告》，对中国军事现代化建设妄加臆测和评价，声称“中国目前拥有超过400枚核弹，2030年将拥有1000枚，2035年将拥有约1500枚核弹”。

对此，中国外交部发言人赵立坚强调，中国的核政策是一贯的、明确的，中国坚定不移地奉行自卫防御核战略，坚持不首先使用核武器政策，在核力量发展上保持极大克制，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，从不参加任何形式的军备竞赛。

“美国发布的这份报告相关数据十分随意，没有给出任何论据或推断方法，纯粹是刻意捏造所谓‘中国核威胁’。”郭晓兵指出，美国此举主要有两方面考虑：一是为自身在核军控和防扩散领域的不光彩行径做掩护，同时也为自身发展核力量找借口；二是试图混淆外界视听，对中国施压，以此限制中国正常军力发展。这份基于大国竞争狭隘视角的报告，不利于中美关系发展及核关系稳定。

值得注意的是，美国国防部此前发布的《核态势审议报告》，同样延续一贯的冷战思维，极力渲染大国竞争和阵营对抗。在该报告中，美国甚至假想了与中俄两个主要核大国同时发生冲突的极端情况，并对中国的核战略原则妄加揣测，对中国的核力量现代化污蔑抹黑，恶意渲染中国在网络、太空和先进常规武器方面的威胁，并在此基础上研究和部署针对中国的核力量体系，甚至为打有限核战争作准备。

外交学院国际关系研究所教授李海东在接受本报记者采访时指出，美国拥有世界上最先进的核武库，却仍极力渲染外部核威胁，靠树立“假想敌”的方式为扩充核武库寻找借口，让人难以信服。核问题事关大国关系及全球战略平衡与稳定。美国的种种举动将导致其对外政策和核战略继续被国内军工利益集团所绑架，加剧其对华竞争态势，威胁全球安全与战略稳定。此外，美国翻炒“中国威胁论”，强迫亚太国家“选边站队”，试图形成围堵中国的“小圈子”，将冲击亚太地区一体化发展进程，对亚太国家而言绝非好事。

加剧核冲突风险

“美国试图通过这些核威慑政策和计划表明，任何针对美国或其盟国的‘武装侵略’行为，都可能被升级为核战争，从而使‘侵略国’面临毁灭。”半岛电视台日前援引专家的话指出。

郭晓兵认为，美国当前的核政策模糊了核武器与常规武器的界限，其所谓的“有限核战争”与“全面核战争”之间也没有明晰的界线，实际上提高了美国在局部冲突中使用核武器的概率，也增加了爆发核冲突的风险，给全球安全局势增加了极大的不确定性。

不少军控界人士也表达了严重担忧。美国军控协会执行主任达里尔·金博尔评论称，《2022核态势评估报告》中内涵宽泛、模棱两可的政策背离了拜登政府早先的立场，也违背了降低核武器在美国国家安全战略中作用的承诺。忧思科学家联盟全球安全项目主任塔拉·德罗兹登科分析称，《2022核态势评估报告》未能有意义地降低核威胁，相反强化了核威胁，报告的功能就像是美国核军工综合体的“橡皮图章”。

李海东指出，美国在核军控领域的一个主要想法是：相关机制构建与协议安排，必须凸显美国的主导地位、体现美国的绝对优势。正因如此，美国近年来在国际军控架构中一直态度消极，陆续退出《反导条约》《中导条约》等国际军控条约。美国追求的不是国际社会的共同安全，而是自身的绝对安全。在这一思维的主导下，美国积极扩充核武库、炒作大国威胁，一方面压缩了其盟友伙伴的战略选择，没有给他们带来真正的安全；另一方面也给大国间的良性互动增加了困难，加剧全球军备竞赛风险，使世界更不安全。

(责编：岳弘彬、杨光宇)