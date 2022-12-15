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胡春华会见伊朗总统莱希

2022年12月15日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社德黑兰12月13日电  （记者高文成）当地时间12月13日，国务院副总理胡春华在伊朗首都德黑兰会见伊总统莱希。

　　胡春华向莱希总统转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿，介绍了中共二十大取得的重大成果和深远意义。他表示，今年7月和9月，习近平主席同总统阁下先后通电话和会见，就深化中伊关系达成重要共识。中方从战略高度看待中伊关系，同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会动摇，坚定支持伊方反对外部干涉，维护国家主权、领土完整和民族尊严。中方愿同伊方一道，认真落实好两国元首达成的重要共识，共同努力推进中伊全面合作计划落实，推动两国务实合作不断取得新进展。

　　莱希表示，伊中传统友好，两国关系具有重要战略意义。无论国际和地区形势如何变化，伊方都将坚定致力于深化两国全面战略伙伴关系。伊方始终是中国值得信赖的伙伴，愿同中方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，积极落实两国全面合作计划，不断推进全方位合作，打造更多合作成果。

　　同日，胡春华还同伊朗第一副总统穆赫贝尔举行会谈，就落实中伊全面合作计划、推进双边务实合作深入交换意见。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月15日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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