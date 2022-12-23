安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。

当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，国际和地区形势深刻演变，传统安全与非传统安全深度交织，给全球安全治理带来严峻挑战。

新形势下，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中提出全球安全倡议，深刻回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案，汇聚起构建人类命运共同体的强大合力。

为完善全球安全治理提供新思路

4月的南海之滨，全球目光又一次聚焦东方。

在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲，首次提出全球安全倡议，强调人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。

9月，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，阐述了全球安全倡议的重要意义，欢迎各方共同参与落实这一倡议。

世界进入新的动荡变革期。冷战思维、霸权主义、强权政治、集团对抗的风险持续上升，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重。新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。国际社会迫切需要共议安全难题，共谋和平良方，共商合作之计。

作为负责任的大国，中国一直为维护世界和平与发展不懈努力。早在2014年，习近平主席就提出倡导“共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观”，之后在多个场合进行诠释，积极推动国际社会形成新的安全观。全球安全倡议以“六个坚持”为核心要义，为进一步完善全球安全治理提供了新思路。

全球安全倡议强调坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

全球安全倡议契合了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，为破解当前世界面临的安全和发展难题开出药方，一经提出便引发热烈反响，多国政要、国际组织负责人、专家学者对倡议给予积极评价：

“全球安全倡议强调维护区域和全球和平与安全的重要性，这是全球发展和繁荣的先决条件”；

“全球安全倡议是维护共同安全的行动路线图，将使世界更加稳定，同时促进各国间的合作与发展”；

“全球安全倡议把增进全人类福祉作为落脚点，将为处于变局中的世界注入更多确定性”；

…………

共担维护和平责任，同走和平发展道路。全球安全倡议是中国面向世界提供的又一个国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。全球安全倡议已被写入《首届中阿峰会利雅得宣言》《中非合作论坛第八届部长级会议成果落实协调人会议联合声明》《澜湄合作第七次外长会联合新闻公报》等文件。全球安全倡议也被列入中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、越南等国双边联合声明，为加强全球安全合作提供了强大动力。

做推动落实全球安全倡议的行动派

中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。

“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”长期以来，作为负责任大国，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，在全球范围内积极践行共同、综合、合作、可持续的安全观，为维护全球和平与安全作出了积极贡献，树立了大国典范。

——做世界和平的建设者

11月18日，印度尼西亚雅加达丹戎不碌港，执行“和谐使命—2022”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束友好访问启程回国。在7天的医疗服务中，许多印尼民众前来就诊。一位带着母亲来就诊的当地居民表示：“2013年‘和平方舟’号医院船访问印尼时，很多接受治疗的人都很快康复了。我这次带着妈妈来，希望中国医生帮助治好她的心脏病。”

从2010年至今，“和平方舟”号医院船多次出国执行任务，为到访国家人民提供优质高效的医疗服务，书写了一个个和平与希望的故事。2017年“和平方舟”号医院船到访刚果（布）时，时任该国总理穆安巴感叹：“军队通常为战事奔波，而‘和平方舟’是真正的和平使者！”

“中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不搞军备竞赛。”习近平主席的话语，传递出中国始终做守护人类和平安宁的中坚力量的决心。

事实说明一切：新中国成立以来，我们没有主动发起过一场战争或冲突，没有侵占过别国一寸土地；放眼当今世界，中国是唯一一个将“坚持和平发展道路”写入宪法的国家，也是5个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家；中国已签署或加入包括《不扩散核武器条约》《武器贸易条约》在内20多个多边军控、裁军和防扩散条约……

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任瓦法埃表示：“中国的和平主张反映了各国人民对美好生活的渴望，为建设一个安全、发展的世界指明方向。”

——做国际秩序的维护者

今年是中国派出首支成建制“蓝盔部队”参加联合国维和行动30周年。30年来，中国共派出维和人员5万余人次，赴20多个国家和地区参加近30项联合国维和行动。中国是派遣维和人员最多的安理会常任理事国和联合国第二大维和摊款国，也是联合国维和行动的关键力量。

正如联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦所说：“中国在联合国维和行动中发挥了重要作用，在维护世界和平上体现了大国担当。”

连续多年在亚丁湾、索马里海域执行护航任务，参与国际反恐合作；推动《巴黎协定》达成、签署、生效和实施，提出碳达峰、碳中和目标，积极应对气候变化；搭建世界互联网大会（乌镇峰会）等国际交流平台，发起《全球数据安全倡议》，携手各国加强网络安全治理；向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，助力弥合全球“免疫鸿沟”……中国始终推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，不断在人类实现持久和平和普遍安全的道路上镌刻下新路标，在动荡变革的世界中点亮人们心中的和平希望之光。

——做热点问题的斡旋者

今年8月，中国担任联合国安理会轮值主席。根据中方倡议，安理会举行主题为“加强对话合作，维护共同安全”的公开会。安理会成员围绕会议主题展开深入讨论，就事关国际安全的根本性问题广泛交换意见。

加蓬常驻联合国代表米歇尔·比安表示，对话可以帮助实现和平、克服分歧，促进制定更好、风险更低的冲突替代方案。国际社会应通过对话寻找办法，摆脱当前面临的危机和紧张局势。

呼吁通过政治方式解决乌克兰危机，推动创立阿富汗邻国协调合作机制，提出解决巴勒斯坦问题的四点主张、促进中东和平稳定五点倡议，推动伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，积极推进朝鲜半岛问题的政治解决进程……中国秉持公道正义，倡导以对话增互信、以对话解纷争、以对话促安全，积极探索中国特色热点问题解决之道，为世界和平稳定增加希望。

“中国在维护世界和平安全方面发挥越来越重要的作用。”菲律宾前总统阿罗约认为，中国和平发展的示范效应将带动更多国家共同落实全球安全倡议。

坚定不移走和平发展道路

“中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人第十七次峰会上，习近平主席的讲话铿锵有力。

“中国式现代化”成为吸引世界目光的关键词。在推进中国式现代化的道路上，和平发展是鲜明底色。中国式现代化是走和平发展道路的现代化。

中国式现代化为促进人类文明进步开辟广阔空间。翻开中国的历史长卷，中华民族的血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。全球安全倡议所蕴含的“和为贵”“协和万邦”等思想，正是中华民族文化根脉的传承和延续。

从大漠驼铃声声悠扬到中欧班列驶向远方，从茫茫碧海云帆点点到集装箱港口贸易繁忙，从古丝绸之路绵亘万里到共建“一带一路”造福沿线国家和地区……历史与现实交相辉映，厚重而又崭新的“和合”文明始终存在于中华民族的基因之中，让和平发展成为中国式现代化的重要特征。

中国所追求的现代化，是和平发展而不是掠夺殖民，是合作共赢而不是零和博弈，是命运与共而不是以邻为壑。走和平发展道路，是对扩张掠夺式现代化的摒弃和超越，是对世界和平发展事业的重要贡献。走和平发展道路的中国式现代化创造了人类文明新形态，彰显了人类文明发展的多样性，其理念和实践为构建人类命运共同体不断注入新内涵新动力，为促进人类文明进步开辟广阔空间，为推动人类永续发展作出重要贡献。

独特的花纹、温暖的触感、丝质的光泽感、质朴的传统手工技艺……来自阿富汗的展商将精美的手工羊毛地毯带到第五届中国国际进口博览会现场，受到广大消费者青睐。“制作一张大幅地毯往往耗时数月，而每销售出一张手工地毯，就能保障一个阿富汗家庭近一年的生活。”地毯商阿里·法伊兹说。阿富汗商业与投资商会副主席阿洛库扎伊表示，连年饱受战争之苦的阿富汗当前正面临严重人道主义危机，中国市场对地毯、松子等阿富汗商品的欢迎无疑将带动阿富汗经济复苏，让正在忍受饥饿、贫穷的阿富汗民众受益。走和平发展道路的中国带给阿富汗的不是硝烟，而是希望；不是对抗，而是合作；不是贫穷，而是机遇。

“一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！”习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会上强调。

这是庄严的承诺，也是生动的写照。

巴基斯坦旁遮普省，中国企业承建的卡洛特水电站今年全面投入商业运营，有效缓解巴基斯坦电力短缺的同时助力当地能源转型；坦桑尼亚莫罗戈罗省，中国研究者与当地政府合作的玉米大豆套种项目获得成功，给当地农民带来了“新希望”；老挝万荣，中老铁路的开通让老挝多地旅行时间大大缩短，当地旅游业重获生机……

日本前首相鸠山由纪夫表示，中国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，坚持走和平发展的现代化新路，为亚太发展中经济体和人类实现现代化提供了丰富选择，创造了人类和亚太文明新形态。

让和平的薪火代代相传，让平安的钟声响彻人间。中国坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，并以自身发展更好维护世界和平与发展。中国愿与世界上所有爱好和平、致力发展的国家和人民携手同行，在全球安全倡议的指引下，开辟迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，共创构建人类命运共同体的美好未来。

（本报记者李晓宏、陈尚文、白紫微、时元皓、侯露露）

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 03 版）

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