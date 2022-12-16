李志伟

12月15日，为期三天的美非峰会落下帷幕。白宫声明称，在华盛顿举行的美非峰会强调了美国扩大和深化与非洲国家、机构和民众伙伴关系的承诺。拜登政府计划与国会密切合作，在未来三年向非洲投资至少550亿美元。美国还将任命一个新的总统特别代表，来落实本次峰会的承诺。

美国总统拜登在美非峰会的讲话中虽然没有提及中国，白宫发言人也拒绝承认美非峰会是为了“对抗中国在非洲影响力”这一说法。不过，国际舆论并不看好此次美非峰会，认为美国突然转变此前忽视的态度，开始重视非洲，真实意图在于将非洲变为大国博弈竞技场，并将矛头指向中国。

美联社评论说，非洲对于全球大国来说依然至关重要，因为非洲有着快速增长的人口、丰富的自然资源以及在联合国大量的投票权。拜登政府将中国视为美国最重要的经济和军事对手。在美国重新调整外交政策、更加关注中国之际，非洲具有重要的战略意义。土耳其公共广播公司称，华盛顿寻求与非洲国家进行更深入的外交和商业接触，以对抗中国在非洲大陆日益上升的影响力。

美国对外关系委员会指出，由于中国正加深与非洲的关系，美非峰会旨在强调美国对非洲大陆的承诺。近年来，人们批评华盛顿与非洲的接触相对缺乏。德国之声报道说，美非峰会意在中国。非洲越来越成为大国竞争之地，但美国在非洲的投资远低于中国。根据卡内基国际和平基金会今年的一份报告，美国公司在非洲的存在不仅低于中国公司，在有些方面甚至还低于土耳其等国家。

长期以来，美国与非洲的关系被忽视，并出现了“信任赤字”，这种影响难以轻易消除。非盟前驻美国代表阿里卡纳·奇霍姆博里—奎奥认为，对美非峰会没抱太多希望。她说，美国官员将非洲人视为“需要帮助”或“需要被告知该做什么”的存在，这破坏了非洲与华盛顿之间的关系。“美国需要停止这么做，并尊重非洲人。”她认为，美非峰会将是失败的，除非美国人平等地对待非洲人。

美国战略与国际研究中心高级研究员姆文巴·菲佐·迪佐莱莱、大西洋理事会高级研究员卡梅伦·赫德森认为，拜登政府带着“信任赤字”开始第二次美非峰会，如果拜登政府希望真正“伙伴关系”的新时代带来生命力，就“必须克服信任赤字”。

彭博新闻社报道说，拜登欢迎非洲国家领导人，以扭转美国忽视非洲的形象。拜登正在努力改变非洲人的看法，即在中国和俄罗斯进入非洲之际，美国忽视了非洲大陆。但美国官员承认，他们面临着一场艰苦的战斗，要让非洲领导人相信他们致力于扭转多年来美国对非洲的忽视。

南非独立新闻网刊文指出，在全球力量发生重大调整之际，美国试图与非洲建立友好关系，特别是乌克兰危机成为美国拉拢朋友对抗中国、俄罗斯的催化剂。今年8月，南非国际关系与合作部长潘多尔与美国国务卿布林肯会面时候，她批评西方对非洲采取一种居高临下、恃强凌弱的态度。她明确表示，南非在中国、乌克兰、巴以问题上与美国有不同的看法。

半岛电视台的一篇文章直言，中国在非洲的成功“令华盛顿特别恼火”。在过去20年里，中国在非洲大陆的影响力不断扩大。通过贷款、大型基础设施和技术项目，中国直接参与非洲事务，这使得美国等其他国家更难与之竞争。

事实上，非洲国家与民众更看好与中国的合作。南非记者埃德温·奈杜指出，2022年一份非洲青年调查显示，约77%的非洲青年认为中国是非洲最具影响力的外国力量。他表示，金砖国家伙伴关系为非洲大陆带来繁荣，这已经是事实。

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