本报北京12月25日电 （记者张梦旭）12月25日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会开幕式上发表演讲。

王毅说，2022年中国外交迎难而上，勇毅前行。在习近平主席亲自擘画下，我们全方位开展中国特色大国外交，为维护世界和平、促进共同发展作出了新的贡献。一是元首外交高潮迭起，铸就三座高峰；二是反对阵营对抗和零和博弈，维护大国关系战略稳定；三是奉行开放的区域主义，共建亚洲家园；四是团结合作，汇聚发展中国家联合自强合力；五是建设性参与应对全球挑战，展现大国责任担当；六是不畏强权霸凌，坚决捍卫国家核心利益；七是迈出开放合作新步伐，致力全球经济复苏；八是践行外交为民，为维护海外同胞利益用心用力。

王毅强调，中国外交取得历史性成就最根本的政治保证是习近平总书记掌舵领航，最重要的理论成果是创立了习近平外交思想，最宝贵的实践经验是开辟了一条中国特色大国外交新路。新的征程上，外交战线将以习近平外交思想为指导，以更宏阔视野、更有力行动，为中国特色大国外交谱写新篇章、创造新辉煌。

王毅介绍了2023年中国外交的六大任务：一要更好服务保障元首外交和中心工作。二要统筹拓展全方位外交布局。三要不断汇聚全球治理最大公约数。四要积极服务国家高质量发展。五要持续筑牢捍卫国家利益坚强防线。六要着力提升国际传播力和话语权。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 03 版）

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