600家中企包机赴迪拜“抢单”

人民网迪拜12月20日电 （记者管克江、任皓宇）十个省份、40多个地市、600家外贸企业……12月19日，第十三届中国（阿联酋）贸易博览会在迪拜世贸中心开幕，众多来自中国的企业在政府组织下包机前来“抢单”，为稳定经济、促进增长作出贡献。

据了解，除了线下参加的600多家企业外，还有400多家中企通过线上方式参与，总摊位数近1500个。展会面积达3万平方米，展品范围涵盖汽摩配、建材、纺织、机械、3C、家电、家居、美容、食品等多个行业。

在深圳非兔健康科技有限公司的展台，两位女性买家正在体验射频美容仪。经营电商的马里安·扎哈派马说，爱美是人之天性。她们希望成为中企美容产品的代理商，让中东地区的女性在家也可以更美。在展台另一侧，该公司的国内工作人员通过在线方式与客户展开洽谈。非兔健康副总经理李晓锋表示：“感谢政府方面对企业的的鼎力支持，组织企业包机前来参展，助力中国品牌走向海外。我们也一定会更加努力，给用户提供更好的体验，让世界爱上中国品牌！”

浙江万马股份有限公司是一家高新技术企业。公司国际部负责人徐志强说，中东地区对他们来说是一个全新市场。19日已经有一位客户向他们提出了生产火警电缆的合作需求，他们将认真研究对方的技术标准要求，争取实现“开门红”。

广东派陶瓷业有限公司总经理许宏生表示，他们这次来参展主要是为了拜访客户。“疫情导致同客户的面对面交流中断。今天有多家客户来展台同我们见了面，明天我要登门去拜访他们。面对面谈生意，不仅让我们同客户之间更有信任感，也更有信心做好产品和贸易了。”

“我们此前已经在阿联酋有客户，主要是通过网络销售的方式进行。此次我们在这里搭建一个现场的展示空间，希望能让客户可以更多感受我们的产品。”佛山市迪洛家具有限公司总经理朱碧芳表示，“展会开幕以来，许多采购商来问询产品，联系方式我加了好多，我们开拓海外市场的信心更强了。”

“我之前在网上联系过他们，听说他们要来参展，我赶紧来看一看。”当地采购商阿米尔表示：“这些来自中国的家具产品质量好、价格合适，看完之后我决定再多订购一批全套的家具。”

据博览会主办方浙江米奥兰特公司驻迪拜地区负责人廖萌介绍，此前他们已经在巴西、波兰、墨西哥、南非等举办了多场贸易博览会，受到各方欢迎。“阿联酋是中国重要的贸易伙伴。在迪拜举办中国贸易博览会，是促进中企同阿联酋乃至海湾国家伙伴经贸往来的有效途径。在首届中阿峰会之后，相信中阿经贸关系将更加紧密，为双方企业创造更大发展机遇。”

中国国际贸易促进委员会驻海湾地区代表处首席代表周光曜表示，为帮助企业抢抓订单、开拓市场，促进外贸保稳提质，贸促会正积极推进重点国家、重点行业、重点展会的出国参展办展项目试点审批工作。目前，已完成首批15个出国经贸展览项目试点审批，包括13个参展项目和2个自办展项目。驻海湾地区代表处将与赴海外参展企业密切沟通交流，为中企出海做好服务，为中阿经贸贡献力量。

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