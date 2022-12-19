“中华文化进孔子课堂”活动走进安卡拉白杨溪学校

人民网安卡拉12月18日电 （记者沈钧）12月16日，中东技术大学孔子学院应邀赴安卡拉白杨溪学校举办“中华文化进孔子课堂”主题活动，受到校方领导和全体师生的热烈欢迎。本次活动内容主要包括现场体验中国文化和分班进行文化教学两个环节。在文化体验环节，志愿者通过展示春联、红包、熊猫等文化标志的形式向学生介绍丰富多彩的中华文化，并现场提供“品茶艺”、“用筷子”、“写书法”等体验机会。孔院教师现场组织各班级学生开展分班教学，项目包括剪纸工作坊、踢毽子比赛和中国功夫兴趣组等，让参加活动的上百名师生沉浸式体验中华文化，亲身体验独特的文化魅力。

在本次活动中，中东技术大学的中国留学生也加入志愿者行列，在相应展台现场介绍中华文化。白杨溪学校自2018年开始和中东技术大学孔子学院建立共建关系，在中文教学和中国文化活动交流领域开展良好合作。该校校长阿尔斯兰和教学主任帕拉都非常重视与孔子学院的合作交流，在校领导和本土中文老师萨帕兹的努力下，目前该校有200多名学生选修中文作为第二外语。此次活动促使安卡拉公立中小学师生进一步了解中文及中华文化，促进了两国甚至多国语言、文化的交流，彰显了中土文化民心相通，交流友好往来的一幕。

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