本报记者 林子涵

日前，在江苏连云港港，货轮进行装卸作业。

耿玉和摄（新华社发）

近期，中国在世界贸易组织框架下捍卫自身权益、对单边主义和贸易保护行径予以回击，引发国际社会广泛关注。专家表示，中国始终是世贸组织的坚定维护者和支持者，在世贸组织发挥建设性作用。中国以世贸组织规则应对贸易纠纷，充分表明中国遵守世贸组织规则、支持多边贸易体制的坚定态度，在当前国际背景下，为完善国际经贸规则、推动多边主义合作发挥了积极作用。

积极参与世贸组织工作

一个月来，中国通过世贸组织争端解决机制应对贸易争端，取得多项重要进展。12月9日，世贸组织专家组就中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案发布报告，裁定美相关措施违反世贸规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。12月12日，中国商务部表示，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。12月21日，世贸组织就中国香港诉美国原产地标记措施世贸争端案作出裁定，裁决美国该措施违反世贸组织规则。

中国商务部条法司负责人表示，中方在世贸组织提起诉讼，是通过法律手段解决中方关注、捍卫自身合法权益的必要方式。

美国消费者新闻与商业频道网站报道称，世贸组织的争端解决机制涉及多项程序，中国通过向世贸组织提请与美国进行争端磋商，迈出了解决争端的第一步。

英国《金融时报》援引专家分析称，中国以世贸组织争端解决机制反击美国芯片制裁，表明中国对全球贸易公正性的态度。

与此同时，中国积极参与世贸组织各项磋商，与其他世贸组织成员加强沟通协调，为维护世贸规则有效性发出中国声音。12月14日和16日，世贸组织举行对美国的第15次贸易政策审议。中国与欧盟、韩国、日本、加拿大、新西兰、巴西、南非、土耳其等65个成员在发言中就美相关贸易政策措施对多边贸易体制的系统性影响表达了关注。12月20日，世贸组织举行争端解决例会，中国、澳大利亚、墨西哥等127个成员再次强烈敦促立即设立上诉机构成员遴选委员会，尽快让因美国长期单方阻挠而停摆的上诉机构恢复正常运行。

“中国、澳大利亚等国联手抗议美国对世贸组织造成的封锁。”英国《卫报》报道称，中、澳等众多成员联署提案，要求启动世贸组织上诉机构法官遴选程序，共同强调恢复世贸组织上诉机构运转的紧迫性和重要性。

有力维护多边贸易体制

加入世贸组织以来，中国一贯主张通过世贸组织争端解决机制妥善解决贸易争端，通过主动起诉维护自身贸易利益，同时积极应对被诉案件，尊重并认真执行世贸组织裁决。数据显示，截至2021年12月的20年间，在争端解决机制框架下，中国共起诉案件22起，被诉案件47起，作为第三方参与案件190起，成为世贸组织争端解决机制最主要的使用者之一。

世贸组织总干事伊维拉本月来华出席第七次“1+6”圆桌对话会时表示，中国是维护多边贸易体制的重要力量，在世贸组织各项工作中发挥着积极、建设性作用。世贸组织愿同中方继续加强合作，共同维护开放、强劲的多边贸易体制。

“中国始终积极维护世贸组织多边制度，同时根据制度规定行使权利。”中国人民大学法学院教授韩立余对本报记者表示，世贸组织是各国基于共识建立和管理的国际组织，其多边机制倡导国际上的事由成员共同商量着办、成员间争端应通过多边机制来解决、争端双方和谈须按照组织框架来进行。中国采取的行动，充分表明中国尊重世贸组织制度要求、维护世贸组织制度价值、捍卫多边贸易机制的积极态度。

中国政法大学WTO法律研究中心主任史晓丽教授对本报记者表示，加入世贸组织以来，中国始终认真履行自身义务与承诺，积极参加世贸组织的各项活动。尤其是对于某些世贸组织成员近年来屡次利用出口管制等措施严重损害中国利益的行为，中国主动选择在世贸组织起诉而非直接采取单边措施，这表明了中国坚定维护以规则为基础的多边贸易体制及其权威性的态度，表明了中国对世贸组织的尊重。

引领国际经贸规则制定

当前，全球经济遭遇多重逆风因素冲击。世界贸易组织高级经济学家科尔曼·尼和世贸组织发言人丹尼尔·普鲁津日前接受媒体采访表示，贸易保护主义和部分国家政策诱导脱钩，正在威胁全球贸易增长。

面对国际经贸环境新挑战，中国始终坚持经济全球化正确方向，积极推进国际贸易和投资便利化进程，有力促进世贸组织新议题讨论。

在今年6月举行的世贸组织第12届部长级会议上，中国代表团全程参与各议题磋商，在世贸组织改革、疫情应对、粮食安全、渔业补贴、电子商务等议题上，推动会议达成相关共识。

12月16日，世贸组织成员在日内瓦实质性结束《投资便利化协定》文本谈判。《投资便利化协定》是中国在世贸组织主动设置、积极引领的首个谈判议题。超过110个成员联署并参与该议题谈判。智利常驻世贸组织代表索菲娅·博扎日前接受媒体采访时表示，中国在文本谈判中所作努力“卓有成效”，中国对推动投资便利化进程发挥了关键作用。

日前，中国、美国、欧盟等55个世贸组织谈判参加方正式启动《服务贸易国内规制参考文件》在世贸组织的生效程序。中国商务部负责人表示，《参考文件》规则有助于世贸组织成员进一步增强服务业领域政策透明度，降低企业跨境交易成本，惠及国际服务贸易发展。

“中国始终在各类经济和金融问题上与西方保持建设性接触。”英国伦敦大学玛丽王后全球政策研究所国际经济学教授葆拉·苏巴基在《日本时报》网站发文称，“没有中国，多边主义是不可能的。”

美国《国会山报》网站日前发表史汀生中心研究员罗伯特·曼宁的文章表示，中国是全世界最大贸易国，是美国、欧盟和许多亚洲国家的主要贸易伙伴。把中国排除在外的贸易体系“没有答案”。

“面对全球贸易事务，中国始终有凝聚共识、增信促谈的良好意愿并为此作出努力。中国负责任的态度和行动对缓解全球贸易摩擦影响具有积极意义。”韩立余说。

“作为全球货物出口第一大国，中国始终严于律己，承担大国责任，积极发挥影响力和建设性作用。”史晓丽说，“面对前所未有的挑战，中国支持世贸组织改革，维护多边贸易体制的协商一致原则和广大发展中成员利益，践行真正的多边主义，反对国际贸易中的霸凌行为和冷战思维。正因秉持这些原则，中国在世贸组织的提案站得高、看得远，代表了绝大多数成员的共同利益，体现了互利共赢和共同发展理念，引导了多边贸易体制向更加公正和合理的方向发展。”

(责编：胡永秋、白宇)