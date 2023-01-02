本报记者 李嘉宝

站在2023年的岁首，观察世界经济，各类挑战不断加剧，各种矛盾日益突出。在疫情、地缘政治冲突、供应链挑战、通胀压力等多重冲击下，全球经济增长预期仍不乐观。在此背景下，国际社会将更多目光投向东方，期待回稳向上的中国经济给世界经济复苏注入更多动能、提供强大支撑。

释放积极信号

作为中国新一年经济政策的风向标，2022年底召开的中央经济工作会议近日引发外媒持续热议。

新加坡《联合早报》网站发表评论文章称，在中国经济面对压力之时，中央经济工作会议释放一系列清晰信号，强调要保持经济平稳运行，支持民营经济和民营企业发展壮大，要求各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系等，这有利于提振市场信心，使中国经济尽快恢复活力。

美国《华尔街日报》网站报道称，这是在当前中国经济迈入关键复苏阶段召开的一场重要经济工作会议。中国表示要着力发展实体经济，依靠创新培育壮大发展新动能，力争实现经济质的有效提升和量的合理增长。

澳大利亚金融评论网站报道称，经济学家们表示，中国此次会议释放出的信号非常明确，2023年中国将实施更多优惠政策，鼓励民营企业发展壮大，扩大外商投资市场准入，还将支持互联网平台公司在经济发展、创造就业机会和国际市场竞争中发挥重要作用。

多家外媒关注到中国对疫情防控政策的调整。美国有线电视新闻网报道称，随着中国优化防疫政策、出台利好经济措施，高盛、法国兴业银行、摩根士丹利等多家国际金融机构均预计，2023年中国经济将稳步回升。

《联合早报》称，在疫情暴发的第一年，中国政府以高效管控迅速阻断病毒传播链，让民众生活恢复正常，相信在新挑战下，中国政府也能以灵活务实的精神、坚定的决心，“重现生机勃勃的经济与社会生活面貌”。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引分析人士的话说，随着中国不断优化防疫政策，中国经济势必迎来强劲反弹，“我们看到了强劲的增长前景”。彭博社也认为，中国防疫政策的转变将为更全面的经济复苏铺平道路。

展现强劲韧性

“2022年是中国全力以赴的一年。”拉美社日前以此为题刊文称，尽管疫情、自然灾害等因素对中国经济造成负面冲击，也使消费等关键领域受挫，但中国政府采取了一系列措施，努力保障粮食安全、扩大引进外资、支持中小企业复苏等来扭转不利影响。该文称，2022年中共二十大的召开指引中国迈向社会主义现代化强国，这个“亚洲巨人”将着力实现高质量发展，以打造坚实的物质基础，从而继续在成功的改革开放模式下推动社会主义事业进步。

统计数据显示，中国2022年三季度GDP同比增长3.9%；前三季度高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长8.5%、6.3%；1至11月货物贸易进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%……一段时间以来，面对多重风险挑战，中国经济展现出强劲韧性和巨大活力，令国际社会对中国经济前景充满信心。

彭博社援引一项调查称，中国企业对自身的资金投入更趋合理，将更多资金用于升级设备、研发、建立安全的供应链并提升技术水平。彭博社的一篇评论提示投资者不要误判中国——中国专注于通过产业政策实现更高质量的增长，中国正在向制造更优质、更有价值的产品转变。

“中国高度重视科技进步与发展，积极扩大与世界各国高技术企业的合作，各国企业通过经验交流和互补合作，实现了互利共赢。”西班牙《理性报》刊文称，近年来，西中两国科技合作不断推进，尤其是在可再生能源领域合作密切，为双方企业带来了新的发展机遇。得益于中国雄心勃勃的清洁能源发展目标和不断加快的对外开放步伐，包括西班牙企业在内的各国新能源企业从中觅得新机，合作前景广阔。

2022年前三季度，中国社会消费品零售总额超过32万亿元，同比增长0.7%，其中，三季度增长3.5%。多家外媒指出，内需和消费对中国经济发展的基础性作用不断提升。

澳大利亚新闻网日前引述澳大利亚亚联商业中心发布的一份有关该国中小企业在华发展机会的报告称，中国是世界上最大、最具活力的消费市场之一，它在物流和电子商务创新方面处于领先地位并将加速发展。《日经亚洲评论》文章称，近年来日益增长的中国家庭财富一直是中国经济增长的主要驱动力之一，它维持了更强劲的消费支出、商业信心和资本投资。

推动全球增长

进入2023年，在疫情、地缘政治冲突等多重因素交织影响下，全球经济下行风险仍在加大。经合组织和联合国贸发会议均预测，2023年全球经济增长率将放缓至2.2%。正如《联合早报》所说，“中国经济前景关系到世界繁荣”，许多外媒将中国视为“希望”所在。

彭博社近日援引国际金融协会经济学家的报告称，“推动全球经济增长的最大动力将是正在不断优化疫情防控措施的中国。”

《华尔街日报》日前的一篇报道援引多名经济学者的观点称，中国优化疫情防控措施，将释放消费潜力，促进经济发展，这对全球经济“极为重要”。《巴伦周刊》也发文表示，中国优化防疫政策将给本国2023年经济增添希望，同时提升世界经济软着陆的可能性。

中国经济呈现稳中向好趋势，向全球企业释放引资“磁力”。中国贸促会近期对160多家在华外资企业和外国商协会进行了快速调研。调研结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心，98.7%的受访外资企业表示将维持和扩大在华投资，89.8%的受访外资企业表示将维持在华产业链。

英国《金融时报》的专栏文章关注到，百胜中国2022年第三季度净利润几乎翻了一番，达到2.06亿美元，其餐厅利润率从上年同期的12.2%跃升至18.8%，创下2018年以来的最高水平。《华尔街日报》报道，德国宝马集团业绩报告显示，2022年第三季度净利润31.75亿欧元，同比增长22.9%。在新车总销量同比下降0.9%、欧洲市场销量下降11.1%的情况下，中国市场销量逆势增长5.7%。

“中国经济对西方企业来说仍然是一个巨大机遇。”彭博社援引国际金融协会主席长阿克塞尔·韦伯的话说，如今出现的逆全球化趋势——即试图与中国经济“脱钩”，将极大阻碍世界经济增长，尤其是对发展中经济体而言。没有中国，全球经济就无法正常运行。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)