人民网迪拜1月10日电 （记者管克江、任皓宇）童声朗诵《少年中国说》铿锵有力；京剧表演《卷珠帘-梨花颂》余韵悠长；舞蹈诗表演《孩子，不要忘记我》温馨感人……1月8日，阿联酋华侨华人第九届春晚在迪拜歌剧院举行，约2500名华侨华人与各国友好人士在现场同赏春晚，共同庆祝中华民族传统佳节春节的到来。

在本届春晚上，来自不同行业的560名演出人员共献上26个节目，包括歌曲、舞蹈、乐器表演等，还有来自日本、英国、法国、新加坡等多国的华侨华人演出团体专程前来参演。

中国驻阿联酋大使张益明表示，过去一年，广大在阿华侨华人和中资企业员工心系祖国发展，满怀创业激情，积极融入当地社会，树立了海外中国公民的良好形象，展现了中华儿女的时代风采。期待大家在新的一年里，为推动中阿关系发展、为祖国建设贡献更多智慧和力量。

阿联酋华侨华人第九届春晚总导演李冬霞表示，中华文化源远流长，无比灿烂。希望本届春晚既能与大家共同分享节日喜庆气氛，也能更好助力弘扬中华文化。

“京剧、二胡、书法……本届春晚的节目表演十分精彩，展示了很多中国文化，让我想起了在中国度过的那段时光。”萨义德·阿尔哈费蒂曾在中国学习生活4个月，在了解到春晚相关消息后，他第一时间联系朋友询问如何到现场观看。“我现在还在努力学习中国的语言和各种文化，希望可以为推进阿中友好合作作出贡献。”

据介绍，阿联酋华侨华人春晚由旅阿华侨华人自行组织，本届春晚是历年来规模最大的一次，也是第一次走进国家级演出场所。

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