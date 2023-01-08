1月6日，世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“中铁1179号”在河南郑州成功下线。该矩形盾构顶管机宽11.29米、高13.55米，由两台设备上下组合而成，下线后，将用于深圳地铁车站项目建设。

世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“中铁1179号”下线，设备宽11.29米，高13.55米。

据了解，该设备是世界首次将超大断面组合式矩形顶管机引入地铁车站建设领域，实现了地铁车站施工工法的重大创新。

中铁装备顶管机事业部总经理范磊说，“设计这种组合式矩形顶管机，可以拆分成上下两台设备，以后不仅在车站这个领域能够使用，而且还可以在我们的交通隧道、城市的地铁出入口、综合管廊都能够得到应用，整个的应用范围和应用面，会更加的广泛。”

技术人员正在操作顶管机设备。

据介绍，采用顶管机进行地下施工不会影响路面交通，可以照常走车行人，是地铁车站施工集约化，提高功效，降低综合造价的有效途径。该设备的下线是我国在矩形顶管技术上的再次重大突破，进一步巩固了我国在该领域的国际领先地位。

数字模拟顶管机地下施工作业，不会影响路面交通。

中国工程院院士陈湘生说：“超大断面的矩形顶管机的研发成功下线，为未来我们在地下空间各种形状施工形成机械化，形成一个开拓性的、里程碑性的、引领性的这种意义。”

记者：杨琳

编辑：刘在、熊洁、杨慕茜

部分素材来源：郑州广播电视台

制作：新华FM工作室

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