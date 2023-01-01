新华社华盛顿12月30日电（国际观察）超长法案急速“通关”凸显美制度失灵

新华社记者邓仙来 许缘

美国总统拜登日前签署2023财年综合拨款法案，又一次在最后时刻避免联邦政府因资金问题停摆。分析人士认为，这份总额达1.7万亿美元、文本长度超过4000页的法案在争议巨大情况下仍急速“通关”，表明由尖锐党派斗争造成的美国制度失灵已经到达全新高度。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者 刘杰 摄）

两党分歧巨大

美国国会民主、共和两党议员对拨款法案内容分歧巨大。参议院多数党领袖、民主党人舒默称，这是长久以来国会制定的最重要拨款法案之一，体现出对美国家庭、工人和国防部门的强有力支持。共和党人则炮轰民主党过度支出，造成巨大财政赤字。在共和党将于2023年1月夺回众议院控制权的背景下，部分共和党人甚至拒绝此时与民主党人讨论政府支出问题。

数周以来，众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡始终坚持将针对综合拨款法案的辩论拖延至2023年1月，甚至公开抨击参议院共和党领袖麦康奈尔与民主党人接触。

当民主党人控制的众议院表决该法案时，麦卡锡在辩论环节发表长篇演说，痛批法案花费巨大，只会让美国边境移民危机更糟糕、通货膨胀更严重、联邦政府更混乱。

这是2022年12月19日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。（新华社发，沈霆摄）

政府险些“关门”

综合拨款法案为每一财年美国联邦政府各部门支出规模和用途作出规定，涉及联邦政府运转资金问题，关系重大。由于两党分歧巨大，新财年综合拨款法案最终版本迟迟无法敲定。作为替代选项，众议院和参议院于2022年12月14日和15日先后通过一项临时拨款法案，使联邦政府暂时避免停摆。

直至当月22日下午，综合拨款法案才在参议院艰难通过，此时留给众议院投票和拜登签字的时间不足两日；23日下午，众议院在经过更加激烈的唇枪舌剑后，最后时刻批准法案，但表决结果基本按党派划线；23日晚，留给该法案走完最后送签程序的时间已经不足，而联邦政府24日零时面临“关门”，拜登只好签署另一份短期拨款法案，令联邦政府得以再运作一周至30日。

12月27日，拜登前往美属维尔京群岛的圣克罗伊岛度假。白宫直至28日才收到国会提交的两院批准法案版本，29日呈送拜登签署生效。此时距联邦政府再次面临“关门”只剩一天。

这是2022年11月10日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。（新华社记者刘杰摄）

凸显制度失灵

法案虽然惊险生效，但面临的批评声仍不绝于耳。一些议员认为，法案冗长且包含大量不必要支出，国会领导层本应更早公布法案内容，而不是强迫议员们在拿到法案文本后短短几天之内就投票。

威斯康星州共和党籍参议员罗恩·约翰逊表示，根本不可能有人能读完如此冗长的法案文本。佛罗里达州共和党籍参议员里克·斯科特抱怨称，这份法案的长度甚至是《圣经》的三倍。

在约翰逊看来，法案能够获得批准表明，“华盛顿的失能和犬儒主义已经到达全新高度”。他说，国会已违背其长期遵循的一项规则，即增加的强制性支出须由额外的税收抵消。由此，联邦政府将继续产生巨额财政赤字，“我们正在抵押下一代人的未来”。

美联社日前开展的一份民调显示，超过半数受访者认为美式民主处于失灵状态。一位名叫亚当·科伊肯德尔的选民直言不讳地指出，现在“一切都变得更加分裂、更加极化、更加关注党派立场，（政客们）没有为选民服务”。

(责编：贾文婷、崔越)