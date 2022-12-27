人民网华盛顿12月27日电 （记者李志伟）12月26日，中国驻美国大使秦刚在美国《国家利益》杂志发表题为《中国的世界观》的署名文章。

秦刚在文章中写道，以人类命运共同体为世界观，意味着选择走改革开放、合作共赢的发展道路。过去10年，中国自贸试验区数量从0增加到21；自贸协定数量从10个增加到19个，包括加入了全球规模最大的自贸区——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；外商投资准入前国民待遇全面实施，负面清单从93项压减到31项；市场主体增加到1.6亿多户。世界银行报告显示，中国营商环境排名10年跃升了65位、位居第31位。有人抱怨中国改革开放“倒退”，感叹中国“失去美国”，其真实性与深层意图需要深思。

秦刚强调，以人类命运共同体为世界观，意味着选择走和平发展道路。中国的发展是世界和平力量的增长，不是所谓“打破现状”力量的扩张。台海局势紧张，不是中方打破现状，而是“台独”势力不断挑战“一个中国”现状。10年前的东海，是日方企图将钓鱼岛“国有化”，打破中日搁置争议的“现状”。当前南海局势现状，是域内国家正加快“南海行为准则”磋商，努力达成有实际意义、有效的地区规则。中印边界当前现状，是双方均愿采取措施缓和局势，共同维护边境和平安宁。

秦刚在文章中写道，从“民主与专制对决”看世界，分裂、竞争、冲突就成为关键词；从命运共同体看世界，开放、合作、共赢是终极选项。秦刚表示，习近平主席不久前同拜登总统在印尼巴厘岛会晤时强调，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，中美关系不应是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，两国共同利益不是减少了而是更多了。这是人类命运共同体世界观在中美关系中的投影。

秦刚表示，再过100年，中美仍然会是历史文化、社会制度、发展道路不同的两个大国。但双方同处同一个世界，需要也完全有可能通过相互倾听，拉近对当今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。中国人民期待美国人民作出正确的选择。

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