本报记者 黄培昭 韩晓明

“我有幸现场聆听了习近平总书记的重要讲话，他深邃的思想、开阔的思路和广阔的胸怀给我留下了深刻印象。”回忆起2017年访问中国并见到习近平总书记时的情形，伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米记忆犹新。

2017年11月30日至12月3日，由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平出席对话会开幕式并发表主旨讲话。来自120多个国家的近300个政党和政治组织的600多名中外方代表与会。“这是一次具有历史性意义的世界政党盛会。习近平总书记发表的主旨讲话放眼世界、指引未来。”法赫米表示，令他印象最深刻的，是习近平总书记在讲话中提出中国共产党将始终做到3个“一如既往”——一如既往为世界和平安宁作贡献、一如既往为世界共同发展作贡献、一如既往为世界文明交流互鉴作贡献。“中国共产党广交天下朋友，为全人类的进步事业持续作出贡献。”法赫米说。

有感于此次高层对话会取得的丰硕成果，法赫米专门在伊拉克媒体撰文，谈及与会感受：“中国共产党与世界各国政党进行平等友好的对话，无疑具有重要意义。中国共产党秉持开放包容理念，与各国政党分享治党治国经验、开展文明交流对话，这是携手构建人类命运共同体的生动体现。”

法赫米曾两次到访中国。置身于中国城市的大街小巷，长期关注中国发展的法赫米对中国的发展成就有了更为直观的感受，对中国特色社会主义道路有了更加深入的理解：“中国巨大的发展成就，体现在日新月异的城乡建设上，体现在山川秀美的自然生态中，体现在人们自信从容的精神面貌里”“这条成功的发展道路体现了中国特色社会主义制度的显著优势，中国对社会主义建设的探索实践受到世界各国的关注”。

维护安全稳定、加快发展重建、改善民生福祉等是当前伊拉克亟须解决的问题。“人民幸福生活是最大的人权。中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央坚持以人民为中心的发展思想，高度重视保障和改善民生，以一系列重大政策举措惠民生、纾民困、解民忧，人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”法赫米高度评价中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要意义。“中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，积极开展国际减贫合作，履行减贫国际责任，为发展中国家提供力所能及的帮助，是全球减贫事业的有力推动者。”法赫米表示，在全球贫困人口因新冠疫情、气候危机和地区冲突等因素影响而不断增加的情况下，相关国家更应学习和借鉴中国的减贫经验。

“中国提出并践行人类命运共同体理念，坚持以自身发展为世界带来机遇。”法赫米说，伊中共建“一带一路”就是两国秉持人类命运共同体理念，实现互利共赢、共同发展的例证。目前，两国合作项目涵盖石油工业、通信技术、基础设施建设等多个领域，对推进伊拉克国家重建具有重要意义。“疫情发生后，中方向伊方派遣抗疫专家小组，提供多批抗疫物资和疫苗援助，对我们树立抗疫信心发挥了关键作用。”法赫米表示，中国广泛开展国际抗疫合作，积极推动构建人类卫生健康共同体，为维护全球公共卫生安全作出突出贡献。

从推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，到倡导各国秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，再到提出全球发展倡议、全球安全倡议等，中国始终致力于推进国际公平正义，维护和践行真正的多边主义。法赫米表示，习近平总书记指出，大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。“中国说到做到，为世界做出了榜样。”

法赫米对中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功表示衷心祝贺。“伊拉克共产党高度重视发展同中国共产党的友好关系，钦佩中国共产党带领中国人民取得的伟大成就，感谢中方一直以来对伊拉克提供的无私帮助与支持，愿持续深化两党交流和合作，推动伊中战略伙伴关系不断向前发展。”法赫米表示。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)