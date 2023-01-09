董世国

近期，日本外务省公开一批外交解密文件，详细记载了1991年时任日本首相海部俊树访华期间关于日本不会走军事大国道路的表态，引发广泛关注。据日本共同社报道，海部当时在同中方领导人的会谈中明确表示，正如过往历史所教导的那样，日中相互争斗对亚太没有好处。海部还强调，日本不会走军事大国道路。日本国民基于对历史的深刻反省，发誓永不再战，这一点无需担心。

海部前首相童年时期正值日本军国主义发动侵华战争和太平洋战争，他的这几句话语重心长，情真意切。正如前日本驻华大使宫本雄二所说，这是当时经历过战争苦难的日本民众的真情实感，正是这种情感帮助日中关系实现稳定发展。

令人遗憾的是，二十多年后的今天，在日本右翼保守势力的冲击下，日本和平发展道路面临严峻挑战，甚至有战略“脱轨”的严重风险。与公开上述解密档案的几乎同一时间，日本政府出台了新版《国家安保战略》《国家安全战略》和《防卫力量整备计划》三份文件。有日本学者表示，有关文件最重要的特点是首次明确自卫队可以保有“反击能力”，包括射程超过1000公里的中远程巡航导弹、高速滑翔弹和超音速导弹等威力强大的高精尖进攻武器装备，并鼓吹只有备战才能避战，要加强“威慑力”。明确自卫队拥有“反击能力”是日本继放宽武器出口限制、解禁集体自卫权后，对和平宪法和战后体制的又一重大突破。这意味着日本能够主动攻击其他国家领域内的目标，但其发动条件、时机和目标都十分暧昧，留下巨大政治操弄空间。显然这种军事力量已彻底背离“专守防卫”精神，与行使“自卫权”没有任何关系，不过是日本右翼保守势力为军事松绑套上的一层伪装。有学者指出，在没有经过朝野政党和社会全体的充分讨论情况下，日本政府绕开国会，以内阁决议形式作出这一决定，事实上架空和平宪法和民主主义，让周边国家和国际社会高度警惕和强烈担忧。

日本在发展所谓“反击能力”的同时，还计划将防卫支出提升至GDP2%左右，发展太空、网络、电磁和认知等新型领域的作战力量，并大幅增加西南地区兵力，甚至要在距离中国台湾仅110公里的与那国岛部署导弹部队。进入21世纪以来，日本政府已更新6版《防卫计划大纲》并将其升级为《国家安全战略》，显著加快军事政策和部署的调整步伐。重新武装并露出进攻獠牙的日本对周边国家和地区和平稳定构成巨大威胁。根据斯德哥尔摩国际和平研究所和全球火力网等机构数据，日本整体军事实力排名已高居全球第五。一个在宪法中明确放弃战争手段、不保持陆海空军及其他战争力量、不承认交战权的国家，却拥有如此可怕的军事力量和庞大的防卫支出，实在匪夷所思。

近年来，日本国内右翼保守势力为了政治私利，推动日对外示强、挑起争端，导致日本同中国、俄罗斯、韩国、朝鲜等周边邻国不睦，并企图炒作“周边安全形势严峻”，掩盖背后的军事野心。害人者，终害己。一方面，拥有“反击能力”的日本对外进攻性、威胁性大幅上升，反而更容易成为被攻击目标，并导致东亚地区陷入“安全困境”，引发新一轮军备竞赛。另一方面，“强军扩武”已超出日本国力承受范围。日本国家财政早已债台高筑、捉襟见肘，为进一步提高防卫费用，日本政府只能选择增加税收和发行国债。当前日本经济增长乏力，同时面临超高老龄化和物价飞涨等诸多社会问题，无论采取哪种方式都将成为民众的巨大负担。

在维护国家安全和利益上，军事并非最佳手段，更不能成为唯一手段。战后日本长期压缩防卫开支，明确不做军事大国，重视经济社会发展，这是日本回归国际社会、实现发展和繁荣的基础，也为维护地区稳定做出积极贡献。但如今日本的外交、安全战略却片面强调阵营对抗，成了一些西方国家的复读机、传声筒，这不符合东方文化传统，也同亚洲地区团结合作的友好氛围格格不入。选边站队、迷信实力绝非高明之举，只能暴露出战略思考的懈怠和傲慢，把自身推向冲突和对抗的深渊。

当前世界面临百年变局，人类社会再次站在历史的重要关头。日本政治家应停止政治操弄、展现历史担当，从战略角度认真思考日本前进方向，切勿重蹈覆辙。日本要真正走出战后，需要的不是扩武强军，而是对和平发展道路的坚守。

（作者是国际问题学者）

(责编：崔译戈、杨牧)