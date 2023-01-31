本报记者 王骁波

“目前，国际社会对新冠病毒变异和传播有了更多认识，已具备应对疫情的工具和方法。在这一背景下，中国对疫情防控举措和出入境政策进行优化调整科学合理，取得了良好效果。”厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚日前接受本报记者采访时表示。

拉雷亚认为，中国从今年1月8日起对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”，并发布实施了中外人员往来暂行措施，“这将极大促进国际人员往来，为政治、经济、文化等领域交流合作提供便利。畅通人员往来和面对面接触所能发挥的作用无可替代。”

“中国始终坚持人民至上、生命至上，在疫情防控期间尤为宝贵。”拉雷亚表示，中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，并为广大发展中国家提供大量援助，在国际抗疫合作中发挥了关键作用。“面对新冠疫情这样的全球性威胁，各国必须互相支持，加强多边主义。”

回忆起厄中两国携手抗疫的经历，拉雷亚深有感触。他表示，厄中两国在疫情面前团结一致，携手推动构建人类卫生健康共同体。他强调，在厄瓜多尔，民众接种的新冠疫苗有超过50%来自中国。

“正是因为坚持了科学正确的疫情防控政策，3年来中国经济增速明显高于世界平均水平，为全球经济增长作出重要贡献。”拉雷亚说，作为世界第二大经济体，中国优化调整疫情防控政策，生产生活加快恢复正常，“这将大幅提振对华投资信心，也将为世界经济稳定发展作出积极贡献”。

中国海关总署自1月8日起取消所有进口冷链食品和非冷链物品口岸环节针对新冠病毒的核酸监测检测，“我们非常欢迎这一决定。厄瓜多尔许多商品都需要通过冷链运输来华，比如中国消费者喜爱的冷冻白虾。这将进一步推动厄中双边贸易发展。”拉雷亚强调。

“在两国元首引领下，厄中关系充满活力。”拉雷亚表示，近年来，双方在涉及各自核心利益问题上加强相互支持，在自贸协定谈判、公共卫生合作、共建“一带一路”等方面取得了重要成果，为两国关系发展和增进两国人民福祉打下坚实基础。

今年初，厄瓜多尔作为新当选的联合国安理会非常任理事国开始履行职责。拉雷亚认为，在全球范围内结束疫情并实现复苏发展，需要各国为促进世界和平与发展严格履行共同责任。他期待厄中两国同其他联合国会员国一道，继续为维护世界和平、加强国际团结、实现全人类共同价值作出贡献。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)