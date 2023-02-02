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“脱钩断链”行不通，深化合作是出路（钟声）

2023年02月02日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　中美两国经济深度融合，既脱不了钩，也断不了链。作为世界最大的两个经济体，中美应以深化合作来推动两国关系的发展

　　

　　近年来，美方沉迷于通过“脱钩断链”迟滞甚至中断中国发展进程。在经贸方面，美方对中国输美商品加征关税并维持至今，不仅出于政治目的限制中国企业赴美投资，还不断鼓动限制美国企业对华投资；在科技方面，美方不仅政治打压中国高科技企业，还滥用出口管制，胁迫、诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子。美方做法严重破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，危害世界经济复苏发展。

　　对华经济脱钩不切实际。中美经贸合作是基于比较优势和市场选择形成的结构高度互补、利益深度交融的互利共赢关系，互利共赢让中美经贸合作拥有强大的内生动力。近两年，中美贸易额屡创新高，2021年突破7500亿美元，2022年达到近7600亿美元，远高于2017年的5837亿美元。彭博社指出，这一现象值得思考，“虽然过去几年中美脱钩的论调很盛行，但现实并非如此”。中国产业配套完整，基础设施良好，有14亿多人口、4亿多中等收入群体，以及全球最庞大的市场规模和巨大消费潜力。中国市场的巨大吸引力，让投资中国就是投资未来成为商界普遍共识。美方试图将产业链转移出中国，并不符合美国企业利益。中国美国商会2022年《美国企业在中国》白皮书显示，中国仍是美国企业的首选市场，83%的企业没有将制造或采购转移出中国的打算。

　　强行脱钩只会得不偿失。美国耶鲁大学经济学教授戈德伯格撰文指出，美国似乎忘记了过去几十年从中国获益颇丰的事实，针对中国采取了一系列措施，“这种认为全球经济繁荣只是零和博弈的想法是错误的，中国崛起并不一定意味着美国就要衰落”。美方固守零和博弈思维，执意挑起贸易战，人为“筑墙设垒”，只会损人不利己。有关研究早就表明，美国单方面挑起的贸易战，绝大部分成本由美国企业和消费者承担。美国商会发布的报告显示，与中国脱钩严重威胁美国在贸易、投资、服务和工业等领域的利益，美国投资者可能因脱钩每年损失250亿美元资本收益，美国国内生产总值将因此损失最多高达5000亿美元。美国一家半导体企业预测，新一轮对华出口管制将导致数十亿美元的收入损失，减少其可用于维持全球竞争力的研发资金。美国前财长萨默斯认为，如果美国决定奉行以国家安全的名义压制中国经济增长的政策，“那将是一个巨大而惊人的错误”。

　　事实一再说明，中美之间脱不了钩，断不了链。美方强推对华“脱钩断链”，为此甚至不惜让自己和盟友付出沉重代价，这种做法违背经济规律，是非理性、不可持续的选择。经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流。即使面对美方遏制打压，中国也已经连续6年保持世界第一货物贸易大国地位，平均每分钟就有7300多万元人民币的货物在中国与世界各国之间进出。美国对华搞“脱钩断链”，改变不了经济全球化的现实，只会把对华合作机遇拱手让给其他国家。中国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，具有大国经济内部可循环的基本条件，这是应对遏制打压的坚强保障和最大底气。“脱钩断链”阻挡不了中国在创新指标上继续进步，也阻挡不了中国经济高质量发展的进程。

　　美方为遏制打压中国，大搞单边主义、保护主义，危害的是世界经济。澳大利亚东亚论坛网站近日发表评论指出，美国的政策看起来非常像粗暴的保护主义产业政策，美国现在已经变成国际贸易体系的“总破坏者”。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告，如果陷入严重的贸易碎片化，其长期成本将占全球产出的7%；如果加上技术脱钩，一些国家的损失可能高达国内生产总值的12%。世界贸易组织总干事伊维拉也表示，“脱钩断链”不利于世界经济和国际贸易发展。新加坡前副外长比拉哈里·考西坎认为，美国和中国都是全球体系中“重要的、不可替代的”部分，如果对脱钩的最坏担心成为现实，那么对美中两国和全球经济来说，代价将是非常高昂的。

　　中美两国经济深度融合，可以从对方发展中获益。作为世界最大的两个经济体，中美应以深化合作来推动两国关系的发展。双方应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为双方合作提供好的氛围和稳定的关系。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 03 版）

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(责编：岳弘彬、杨光宇)

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