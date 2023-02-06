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中国经济景气回升提振全球信心（国际论道）

本报记者  高  乔
2023年02月06日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一月三十一日，在江西省丰城市一制动器生产公司，员工在赶制外销产品。
　　周 亮摄（新华社发）

　　据中国国家统计局最新数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）回升3.1个百分点，至50.1%，经济景气水平明显回升，释放2023年开年经济运行积极信号。

　　新年开工后，各地纷纷召开“新春第一会”，中国吹响“全力拼经济”号角。中国经济开年快速“起跑”，吸引全球热切目光。

　　

　　经济迎来“开门红”

　　“在中国庆祝农历新年之际，旅游景点人山人海，电影院几乎坐满，焰火照亮了夜空。”彭博新闻社网站近日的报道勾画出中国春节的喜庆氛围。

　　春节期间，中国文旅产业的火爆增长，格外吸引外媒目光。美国《华尔街日报》报道指出，中国消费市场迅速回暖。今年春节假期，中国旅游热门景点熙熙攘攘，出境游预订量增多，影院里人头攒动。据《日本经济新闻》报道，在中国，返乡与家人团聚的人增加，国内旅游胜地也热闹非凡。

　　数据显示，1月份，中国新订单指数为50.9%，高技术制造业、装备制造业等重点行业PMI不同程度上升，景气水平均有所改善；非制造业商务活动指数为54.4%，重返扩张区间。国内旅游出游3.08亿人次，实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；春节档电影票房突破67亿元，取得中国电影史上春节档第二的亮眼成绩；全国揽投快递包裹量超7亿件，较2019年同期大幅增长……中国多个行业迎来新年“开门红”，中国经济积极的增长势头引来全球关注。

　　美国《福布斯》双周刊印度版网站刊文指出，中国希望在兔年有一个大的飞跃。市场普遍预计，过去3年累积的储蓄将提振消费增速至新冠疫情前水平，并推动今年中国国内生产总值（GDP）增速达到5%。标普全球交通出行公司印度与东盟汽车销售预测主管普尼特·古普塔说：“中国是一个巨大的消费市场，我们将看到旺盛的需求进一步为相关行业增添活力。此外，我们还将在中国看到新的投资。制造业将在2023年出现前所未有的反弹。”

　　世界银行最新一期中国经济简报认为，随着全球需求增长恶化，中国经济的总需求结构有望逐步向内需转移。随着消费者信心改善和消费需求释放，中国消费将逐步复苏；持续的基础设施投资支出和投资者情绪回暖，也会推动投资增速回升。

　　联合国公布的《2023年世界经济形势与展望》报告预计，今年中国经济增长将达到4.8%，同时中国经济复苏将支持亚洲区域的增长。联合国官员表示，中国保持强有力的财政和货币政策，未来一段时间，中国国内消费需求也会上涨。

　　消费成为新“引擎”

　　国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》报告预计，2023年，中国经济增速将从2022年的3%回升至5.2%。

　　全力拼经济，中国政府有哪些高招？外媒聚焦中国提振经济的各项举措。

　　据新加坡《联合早报》网站报道，中国政府在兔年首个工作日召开会议部署经济工作，多地“新春第一会”也聚焦经济发展，展现出“全力拼经济”的决心。

　　英国《金融时报》刊发题为《中国计划通过推动消费促进经济增长》的文章称，中国政府承诺要将推动消费变成经济的“主拉动力”。近日召开的中国国务院常务会议释放信号：中国经济最大潜力在于14亿人的消费，推动消费是扩大内需的关键一步，中国需要恢复消费在经济中的结构性作用。英国路透社报道称，中国国务院常务会议表示，将推动外商投资产业目录加快落地、保持人民币汇率稳定、落实便利人员跨境往来措施，帮助企业参加境内外贸易展，支持民营企业和数字平台经济持续健康发展。

　　“世界第二大经济体正全力以赴重振经济。”美国《巴伦周刊》网站报道指出，中国经济形势一片光明。强有力的经济、监管和防疫政策协调一致，全都有利于拉动经济。2023年，中国GDP增长可能远超美国和欧洲。这一轮经济复苏不同以往，中国当前发展重点是让14亿人增加国内消费——这是中国经济增长的新引擎。此外，中国还将在决策者优先考虑的领域发力，包括通过解决贫富差距和降低生活成本来扩大中国中等收入群体。报道援引基金经理戴维·森普尔的话说：“在中国，所有可以启动的开关都拨向经济增长一侧，经济增长动力十足。”

　　俄罗斯战略文化基金会网站刊发《中国做好经济加速准备》一文称，中国各省份因地制宜，重视提振特定门类商品和服务的消费需求。中国经济最强省广东大力促进新能源车、绿色和智能家电等高价值和高科技产品消费。北京计划推动数字、文化和生态消费。上海则致力于深化其作为国际贸易金融中心的发展。山东将推进汽车、家电和其他高价值商品销售。河南通过提供补贴，鼓励各地延长购车优惠。房地产投资、工业和道路交通基础设施建设、绿色经济和数字化被视为主要经济发展方向。

　　带来积极“连锁反应”

　　中国经济增长动力强劲，将对全球经济带来哪些利好？外媒和专业机构普遍给出积极预测。

　　多家国际金融机构近期先后表示，看好中国经济前景和对全球经济复苏贡献。摩根士丹利近期把2023年中国经济增长预期上调0.3个百分点至5.7%。高盛集团连续第三次上调明晟中国指数的目标点位，认为中国当下市场回升不仅是消费和服务贸易恢复，更是“跨越更多行业、基础更加广泛的增长恢复”。

　　IMF首席经济学家皮埃尔—奥利维耶·古兰沙认为，2023年，中国对全球经济增长的贡献率将远超美国和欧盟。美联社解读，中国经济恢复是IMF上调全球经济增长预期的“重要因素”。彭博社认为，得益于中国经济恢复、提振需求等积极因素，经历2022年增长预期不断下调的全球经济可能迎来“拐点”。

　　英国《金融城早报》网站援引预测机构观点称，由于中国优化调整防疫政策，全球经济今年将避免衰退。标普全球市场财智公司数据显示，中国这个世界第二大经济体带来的提振，将帮助今年全球经济实现正增长。

　　越来越多中国游客走出国门，也将给全球旅游业带来新生机。据惠誉国际信用评级有限公司分析，中国优化调整防疫政策增加了亚太地区旅游业迅速复苏的可能性。中国出境游恢复将提振旅游业发达经济体的增长前景。中国香港、澳门，泰国和马来西亚可能会从这些趋势中受益最多。中国游客可能还会为新加坡、越南的宏观经济表现提供不同程度的支持。美国环球电讯社报道称，2023年，由于消费者对旅游的信心增强，再加上中国游客对假期和国际旅行的需求得到释放，全球旅游业将强劲、持续增长。

　　“中国向世界发出强有力信号：中国已做好一切恢复如常的准备。”《印度时报》网站刊文称，中国国内经济活动恢复到疫情前的水平，这对全球贸易和经济来说是好消息。跨境自由流动有望进一步对国际商业活动产生积极连锁反应。贸易展、展销会和博览会终于可以恢复，国际买家将重返中国，国内供应商将可以展示他们的最新产品。

　　比利时—中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特认为，中国是全球价值链重要参与者，对制造业、航运业和全球物流的影响不容忽视。中国优化调整防疫政策强化全球经济复苏预期，将继续为全球产业链和供应链的正常运行提供重要支撑，这对稳定世界经济具有重要意义。

(责编：牛镛、袁勃)

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