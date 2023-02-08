2022年，世纪疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，稳住了宏观经济大盘，经济总量和人均水平持续提高。这份成绩单充分表明中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

近期，不少国际投资机构预计，随着中国优化调整疫情防控措施，中国经济将持续快速提振。接受本报记者采访的国际人士表示，随着中国疫情防控转入新阶段、生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利持续释放，同时也将为促进世界经济复苏作出更大贡献。

“交出这样的成绩单殊为不易”

3年来，中国有效应对了全球疫情流行冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围传播。事实证明，中国努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，过去3年的抗疫努力让中国赢得了3个宝贵的“窗口期”：新冠病毒变异株毒性持续下降的窗口期，药物研发、医疗救治能力进一步增强的窗口期，以及全民广泛接种疫苗的窗口期。“中国有效应对全球疫情冲击，在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，中国经济能够交出这样的成绩单殊为不易。”汤之敏说。

席勒研究所研究员雨果·洛佩兹·奥乔亚表示，过去3年，中国经济年均增长4.5%，明显高于世界平均水平，在世界主要经济体中保持领先。“这充分表明中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变化。”

“中国经济‘稳住了’的背后，是中国人民对中国政府的信任。”让巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声印象深刻的是，疫情防控期间，中国政府出台了多项稳经济的举措，例如加大对中小企业的减税降费和退税缓税缓费力度等。2022年，中国人民银行两次降准，为实体经济提供超1万亿元人民币的长期流动性。

日本东京大学社会科学研究所教授丸川知雄表示，疫情发生之初，中国经过艰苦卓绝的努力，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，率先复工复产，成为当年全球唯一实现正增长的主要经济体。3年来，中国为世界经济的稳定作出了很大贡献。丸川知雄还提到，在去年底召开的中国中央经济工作会议上，中国提出鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，他对此非常赞赏。

巴西卢拉研究所所长、经济学家马尔西奥·波赫曼表示：“过去3年，中国经济经受住了疫情考验，展现出蓬勃生机和巨大潜力。”他引述最新报告数据表示，中国数字经济规模占国内生产总值比重已近40%，同时正在持续扩大消费和投资规模。此外，中国为生态文明建设付出长期努力，这使得中国在太阳能电池板生产和风能设备制造方面处于世界领先地位。

“展现出强大韧性和巨大潜能”

上汽通用汽车投资的武汉奥特能超级工厂竣工投产；施耐德电气关键电源创新实验室在上海正式启动运营；博世集团宣布在苏州投资约10亿欧元打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地……在跨国企业持续增资或全新布局中国市场的背后，是国际社会对中国经济增长潜力的持久信心。

“中国积极采取措施，最大程度减轻了疫情对经济的负面影响，如今依据科学信息与研判优化调整防疫政策。”巴西经济学家罗尼·林斯表示，中国拥有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，制造业规模占全球30%，是全球制造业的重要枢纽，这是中国经济大盘稳定的“压舱石”。

“今年，国际社会对中国经济普遍持积极态度。”西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索认为，通过有效的资源调配，尤其是内需扩大、基建支出增加等因素，将为中国经济持续复苏打牢基础。

今年春节假期，中国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%……一组组数据折射出中国经济企稳回升的良好势头。

“今年是中国经济再出发的一年，中国经济增长态势会更加稳健。”德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男表示，中共二十大报告里提出加快建设数字中国。“未来，中国高质量发展更多依靠创新驱动，数字化转型将成为促进中国经济增长的强大引擎。”

“面对疫情形势和世界经济的不确定性，中国经济展现出强大韧性和巨大潜能，这一点从中国经济总量和人均水平持续升高中能充分感受到。”法国《新团结报》主编克里斯蒂娜·比埃表示，中国始终强调构建开放型世界经济，中国经济基本盘保持稳固对外国企业意味着更多机遇，必将为世界贸易和经济复苏持续赋能。

“沿着高质量发展航道继续前行”

近期，国际货币基金组织和摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多个国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期，认为中国优化调整疫情防控政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。

“中国经济是世界经济增长的重要引擎之一。随着优化防疫政策，中国经济活动恢复比预想得还快。中国经济韧性强，将为全球经济增长注入信心和力量。”世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉表示。

去年以来，中国发布了新版鼓励外商投资产业目录，出台了促进制造业引资、鼓励外资研发中心发展等一系列专项政策，林斯对此给予高度评价。他表示：“中国坚持推进高水平对外开放，全面深化改革，将推动中国经济这艘大船沿着高质量发展航道继续前行，为世界经济提供巨大机遇。”

“在世界经济承压、全球贸易动能减弱的背景下，中国积极扩大对外开放，外贸展现较强韧性，这与中国制定的发展规划和明确目标密不可分。”奥乔亚表示，中国是全球产业链供应链价值链中的重要一环，中国的经济增长对于当今世界各领域发展都至关重要。“中国鼓励开展科技创新，支持吸引和利用外资。相信中国将为世界经济发展作出更大贡献。”

“中国经济健康增长有助于对冲全球发展面临的挑战。”汤之敏认为，2023年，中国经济活力将进一步释放，继续成为世界经济迈向复苏的“稳定器”和增长的“发动机”。

（本报北京、曼谷、墨西哥城、里约热内卢、东京、马德里、巴黎、华盛顿2月7日电 记者俞懿春、刘慧、谢佳宁、毕梦瀛、岳林炜、颜欢、刘玲玲、李志伟）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 03 版）

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