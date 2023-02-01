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“经济增长动力十足”（外媒看中国）

本报记者 颜 欢 许海林
2023年02月01日05:42 | 来源：人民网-人民日报
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　　中国农历新春佳节，各地民众沉浸在欢乐喜庆的节日气氛中，国内消费活力进一步释放。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。外国媒体普遍关注中国春节假期实现经济“开门红”。

　　古巴拉美通讯社撰写题为《中国假期旅游消费回暖》的报道说，春节期间，中国的度假村、滑雪场和风景区都迎来了客流高峰。在中国优化调整疫情防控政策后，中国游客出境游更加便利，国际市场普遍欢迎中国恢复出境游。

　　《日本时报》报道说，春节期间，中国某网络支付平台旅游消费比去年同期增长了一倍多，酒店相关的消费增长超过80%。

　　美国《华尔街日报》报道指出，中国消费市场迅速回暖。今年春节假期，中国旅游热门景点熙熙攘攘，出境游预订量增多，影院里人头攒动。

　　美国消费者新闻与商业频道网站报道说，仅春节假期前4天，中国国内酒店和各类旅行安排的预订量就已超过2019年同期水平。出境游机票预订是2022年同期的4倍，相应的酒店预订量翻了一番。该网站还引用野村证券相关报告说：“随着许多游客涌向景点、餐厅和酒店，需求正在释放。”美国奥纬咨询合伙人伊姆克·沃特斯接受该网站采访时说，中国消费者的信心正在增长。

　　彭博社报道认为，中国春节假期的消费趋势，就像经济复苏的晴雨表，受到广泛关注。在这个中国最重要的节日里，数以亿计的民众回乡探亲，“巨大的出行需求凸显出中国国内消费的反弹”。

　　西班牙《国家报》报道说，农历兔年新年之际，“人们兴高采烈地出门游玩，到处充满生机和活力”。

　　阿根廷新闻网站Infobae报道说，春节期间，香港和澳门等城市迎来大批内地游客。前往东南亚旅行的订单短期内增长10倍，这些国家热情欢迎中国游客。

　　美国《巴伦周刊》网站报道指出，世界第二大经济体正全力以赴重振经济。报道援引基金经理戴维·森普尔的话说：“在中国，所有可以启动的开关都拨向经济增长一侧，经济增长动力十足。”报道认为，中国经济复苏正面溢出效应将影响许多跨国企业和新兴市场国家，形成足以吸引投资者的势头。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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