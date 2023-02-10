中国公羊救援队创始人 何军

2月9日，是公羊救援队在土耳其开展救援行动的第二天。天气依旧寒冷。

8时45分，我们收到一个求救电话。贝伦（Belen）镇的一名女子希望公羊救援队能迅速到她家，搜救还被掩埋在倒塌房屋里的亲人。立即出发！

社交媒体上网友发布求助信息，有一位网友评论：浙江的救援队此时应该已经到了，希望有好消息。网络截图

30分钟后，眼前的贝伦镇，一片废墟，房屋坍塌得很厉害。与其他救援团队一起，我们在废墟中挖出了一名成人和一名儿童。遗憾的是，根据现场观察，他们已经没有了生命体征。

贝伦镇的人员伤亡情况严重。伤员被紧急送往医院，而我们要马上赶去下一个救援点。地震救援的黄金时间是72小时，我们要努力挽救更多生命。

何军和队友正在进行救援作业。公羊救援队供图

救援作业地区的断壁残垣。公羊救援队供图

有一处救援点难度很大，是在一处斜楼的楼板里。据当地人反映，楼里还有一名15岁的男孩没被发现。受条件限制，我们需要轮流作业，用基础工具在2楼打穿楼板到1楼，才能确认有没有生命迹象。然而，这次的救援结果依然让我们感到揪心。

救援队员们轮流开始救援作业。公羊救援队供图

最让人振奋的是，当地时间下午1时30分，我们联合土耳其陆军城搜队，在贝伦镇成功救出一户家庭，有2名成人、3名儿童。两名成年人受伤严重，立即被送往医院急救，欣慰的是，孩子们都没有受伤。

公羊救援队联合土耳其陆军城搜队在贝伦镇一处民房成功救出一户家庭。公羊救援队供图

公羊救援队联合土耳其陆军城搜队在贝伦镇一处民房成功救出一户家庭。公羊救援队供图

公羊救援队联合土耳其陆军城搜队在贝伦镇一处民房成功救出一户家庭。公羊救援队供图

时间紧迫，我们还在“战斗”……

（人民网记者于洋采访整理）

(责编：于洋、杨牧)