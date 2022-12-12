“对话——和平的保障”国际会议在土库曼斯坦举行。人民网记者 周翰博摄

人民网阿什哈巴德12月11日电 （记者周翰博）12月11日，“对话——和平的保障”国际会议在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。多个区域性国际组织负责人、联合国官员与部分成员国代表、国际问题专家以及媒体记者数百人，以线上线下相结合的方式参加了当天的活动。

11日上午举行的高级别全体会议上，联合国多个机构负责人在发言中充分肯定了土库曼斯坦与联合国各领域合作取得的丰硕成果，强调联合国依然是当前开展国际合作，应对各类现实问题的重要平台。与会嘉宾普遍认为，独立、中立的土库曼斯坦提出的各种建设性建议与倡议，为构建可持续发展多边机制，协商应对时代挑战，做出了不可估量的贡献。

当天晚些时候，在会议框架下依次举行了三场专题会议：对话——预防冲突的基础；通过对话巩固粮食与生态安全；信息空间的多边合作与网络在推动跨民族对话过程中的作用。

据悉，为庆祝12月12日国际中立日暨土库曼斯坦获得永久中立国地位27周年，土方自12月9日起举行阿什哈巴德国际周活动。本次会议系国际周系列庆祝活动的一部分。此外，庆祝活动还包括：中立促进和平、安全与可持续发展之友小组高级别会议、中亚国家妇女对话年度总结大会、中亚国家专家论坛等活动。

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