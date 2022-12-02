参观新建校舍。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆12月2日电 （记者苏航）12月1日，恩图曼中国—苏丹友谊女子中学修缮项目完工仪式在该校举行。中国驻苏丹大使马新民、中石油尼罗河公司副总经理李刚、恩图曼教育局局长阿卜杜拉、学校校长哈拉以及全校师生、学生家长、社区长老、友好人士约400人参加活动。

恩图曼中苏友谊女子中学于2016年挂牌成立，是苏丹第一所中苏友谊学校。2019年至今，中国驻苏使馆为该校整修了操场，修建了礼堂，新建了凉亭，安装了空调、电视，建起了“中苏友谊多媒体教室”，种植了“中苏友谊树”。

2022年8月至今，中国石油尼罗河公司响应使馆号召，积极履行中国企业社会责任，捐资再次对学校进行了升级修缮，与苏丹电力局联系为学校电力系统扩容，满足学校新增加投入使用的电教室和多功能厅的电力负载需求。对学校教室、走廊、教学楼外立面等3500平方米的面积进行全面粉刷，使得学校面貌焕然一新。为改善学生上课环境，订制并捐赠满足200名学生使用的崭新课桌椅。为解决雨季二楼教室屋顶渗水问题，对主教学楼顶楼全面翻修，重新铺设防水层和地砖，同时将435平方米的屋顶闲置面积整修、扩建为学生课余活动场所。

中国石油尼罗河公司还计划对该学校进行持续的捐助支持，通过设立奖学金等方式鼓励学生努力学习、积极向上，早日成为建设苏丹的栋梁和传承中苏友谊的使者。中国石油尼罗河公司希望通过长期持续对学校的捐助，使恩图曼中苏友谊女子高中作为中国公司在苏丹履行社会责任的模范项目，成为中苏深厚友谊的历史见证。

马新民大使在致辞中表示，教育兴则国家兴，教育强则国家强。中苏建交63年来，两国教育合作是两国友好的典范，迄今已有2000多名苏丹学子获得中国政府奖学金学成归国，万余名苏丹朋友在华接受专业技术培训，他们遍及苏各行各业，许多人已成为行业翘楚和中苏友好事业的中流砥柱。经过使馆与在苏中资机构3年多不懈努力，中苏友谊女子中学修缮项目顺利完工，校园实现旧貌变新颜，这是中苏教育合作的最新成果。衷心希望同学们利用好新校舍、新桌椅和新活动场所，好好学习，天天向上，早日成长为建设苏丹的栋梁之才，成为传承中苏友好的民间使者。

李刚副总经理表示，中国石油自1995年进入苏丹开展油气合作以来，始终不忘履行企业社会责任，设立捐赠项目专项预算和资金，在支持苏丹教育、支持社区发展、改善苏丹社区基础建设等方面不断投入，造福于苏丹人民百姓。希望同学们能够珍惜机会，努力学习，成为苏丹国家建设的栋梁和传播中苏友好文化的使者。

恩图曼教育局局长阿卜杜拉、学校校长哈拉分别在致辞中对中国使馆及中石油尼罗河公司对学校的帮扶表示感谢，并陪同中方嘉宾参观了修缮后的校园，欣赏了学生们带来的中国武术、诗歌朗诵等表演。

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