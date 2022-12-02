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阿拉木图高校大学生阿拜诗歌中哈语朗诵比赛成功举行

2022年12月02日19:15 | 来源：人民网-国际频道
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参赛选手用汉语和哈语朗诵阿拜诗歌。孔院供图
参赛选手用汉语和哈语朗诵阿拜诗歌。孔院供图

人民网阿斯塔纳12月2日电 （记者周翰博）为庆祝中哈建交30周年，哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院联合东方学系举办了主题为“朗诵伟人诗，一起向未来”的第四届阿拉木图大学生阿拜诗歌中哈语朗诵比赛。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇在致辞中指出，阿拜·库南巴耶夫是伟大的诗人和思想家，其具有深刻哲理的文学作品是全人类的精神财富。中哈两国建交以来，延续千年丝路情，不断深化人文领域交流合作。阿拜主题自然成为帮助两国人民加深了解、传承友谊的重要文化桥梁。

阿布莱汗国际关系与外国语大学副校长巴乌尔让·耶尔纳洛维奇指出，阿拜·库南巴耶夫的作品举世闻名。学生们用中文朗诵阿拜箴言与诗歌，展示了自己的汉语应用技能。

比赛中，选手们分别用汉语、哈语深情朗诵阿拜箴言与诗歌。部分参赛选手创造性地采用唱歌、表演等形式解读阿拜诗歌中的哲学思考与深刻内涵，给现场观众与评委留下深刻印象。经过激烈角逐，来自阿布莱汗国际关系与外国语大学的爱曼同学获得特等奖。

在闭幕式上，孔院中方院长石隆伟指出，通过本次比赛，选手们交流了汉语学习成果，增进了友谊。“希望同学们继续深入阅读两国的文化经典。让我们在先辈的思想引领下，推进中哈两国人民传统友谊不断向前发展。”

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(责编：苏缨翔、常红)

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