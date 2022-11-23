周南

党的二十大报告指出，“中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体”，并将推动构建人类命运共同体明确为“中国式现代化的本质要求”。中柬命运共同体敢为人先、率先落地，不但推动两国关系进入提质升级的新时代，也为构建周边乃至人类命运共同体积累了重要实践经验、发挥了先行示范作用。

早在2014年11月，习近平主席在会见来华出席加强互联互通伙伴关系对话会的柬埔寨首相洪森时就明确提出，中柬两国坚持做知心朋友和可靠伙伴，风雨同行，携手合作。这种传统友谊弥足珍贵，我们要坚定不移予以坚持和发展，使中柬关系不断向前发展，结成守望相助的命运共同体。这一重要倡议当即得到洪森首相积极响应和支持。此后，在两国密切高层接触，特别是习近平主席2016年对柬埔寨历史性国事访问期间，双方领导人进一步确认推动中柬关系提质升级的必要性、重要性，中柬作为“铁杆朋友”率先构建命运共同体的理念在两国社会各界落地生根，得到双方人民群众一致拥护。

2019年4月28日，中国和柬埔寨签署构建中柬命运共同体行动计划。柬埔寨成为首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家。此后习近平主席亲力亲为，多次同西哈莫尼国王和洪森首相会见或通话，并为莫尼列太后颁授“友谊勋章”，为中柬命运共同体增添更多深刻内涵。2020年2月，习近平主席向“逆行”访华的洪森首相阐述了患难与共这一中柬命运共同体的核心要义。

应柬埔寨首相洪森邀请，国务院总理李克强于2022年11月8日至13日出席在柬埔寨举行的东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。访柬期间，李克强总理分别同西哈莫尼国王和洪森首相举行会见会谈，双方共同发表中柬联合公报并签署两国农业、基础设施等十多项双边合作文件。此访在党的二十大胜利召开和中柬明年迎来建交65周年的背景下成行，取得的一系列共识和成果再次证明，在习近平主席和柬方领导人的亲自关心部署下，中柬命运共同体建设不但基础扎实、敢为人先，而且内涵丰富、前景广阔。

——中柬命运共同体根植于跨越千年的特殊友好历史。华夏文明同高棉文明在近两千年的交流互动中交融互鉴。两国老一辈领导人之间的深厚友谊带动了中柬关系不断发展，在国际上树立了重情义、讲道义的国与国关系典范。今年中柬隆重举办西哈努克太皇诞辰100周年系列纪念活动，李克强总理到柬埔寨的第一场正式活动就是向柬埔寨独立纪念碑和西哈努克太皇纪念雕像敬献花圈。双方还一致同意将2023年确定为“中柬友好年”。

——中柬命运共同体得益于各自发展战略的高度契合和务实合作高度互补。共建“一带一路”倡议同柬“四角战略”相辅相成、相得益彰。此访期间，两国领导人共同出席柬埔寨金边至西哈努克港高速公路通车仪式，这是柬埔寨国内第一条高速公路，将极大助推人员货物往来和经济发展。双方还一致同意将西哈努克省建设成多功能经济特区，打造互利共赢的产业链供应链格局。

——中柬命运共同体的人文内涵不断充实。中柬人民两千年前就和睦相处、互通有无，为两国构建命运共同体注入不竭人文内涵。此访期间，李克强总理专程赴暹粒参观中柬文化遗产交流合作30年成果展，并出席中国援柬吴哥古迹茶胶寺项目实体移交仪式。双方还一致同意加强在卫生健康、农村建设、青年、教育等民生和人文领域合作交流，重点支持柬实施一系列基层惠民工程。

在习近平主席亲力亲为下，越来越多的国家参与到共建命运共同体的进程当中。中国相继同老挝、缅甸、印尼、泰国等国就构建命运共同体达成共识。东南亚特别是中南半岛地区已走在了践行人类命运共同体理念的前列。相信中柬将发挥构建命运共同体的先行示范作用，积累更多丰富实践经验，为构建中国同周边、亚洲和人类命运共同体作出更多贡献。

（作者是国际问题观察员）

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