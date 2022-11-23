新华社耶路撒冷11月22日电（记者吕迎旭 张天朗）为期一个月的“美丽中国-新疆自然之美作品展”22日在以色列特拉维夫中国文化中心开幕。

此次图片展共展出33件新疆风景题材的艺术作品，包括丝网版画和摄影作品。除此之外，现场还展出了精美的“新疆主题”文创衍生品，多角度地向以色列民众展现新疆的自然风光和文化魅力。

中国驻以色列大使蔡润表示，以色列民众有愿望了解新疆和新疆的发展。举办此次图片展恰逢其时，可以让以色列民众更好地了解新疆、了解中国。他说：“这是两国文化交流和民心相通的重要组成部分。”

特拉维夫中国文化中心主任石岳文指出，此次展览旨在用艺术形式让以色列民众感知新疆的自然景观和美丽风光，借此机会推介新疆的旅游资源，吸引更多的以色列民众去新疆旅游。

此次展出的版画和摄影作品由15位中国油画艺术家在新疆拜城县的克孜尔石窟、苏巴什古城以及天山大峡谷、克孜尔魔鬼城等地创作完成。

参观图片展的以色列民众绍沙娜被一幅名为《傲骨》的胡杨树照片吸引。图片中，深蓝色的天空下，一边是深褐色粗壮的枯树干，另一侧生发出枝繁叶茂的小树。她说，从这幅图中她看到了“生命的倔强”。

以色列参观者阿里埃勒说，欣赏完这些图片，深感新疆自然风光之美。他多次前往中国，但从没去过新疆，希望今后有机会亲自去看一看。

此次图片展由中外文化交流中心、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅和特拉维夫中国文化中心联合主办。中国驻以色列大使馆文化参赞严向东、中以友好协会主席约瑟·克莱恩等近百名中以人士出席了开幕式。

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