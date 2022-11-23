新华社达卡11月23日电（记者刘春涛）由中国资金支持、中国企业承建的孟加拉国政府基础网络三期项目22日在孟加拉国首都达卡举行竣工仪式。

该项目是孟加拉国政府“数字孟加拉国”战略重要组成部分，在一期和二期项目基础上，将网络延伸至最基层的2600多个行政单元，覆盖全国62%的地区和人口，将“信息高速公路”从首都铺至全国各地，惠及约1亿民众。项目使用中国进出口银行优惠贷款，总承包商为中铁国际集团有限公司（中铁国际），主要分包商为华为技术有限公司。

在活动仪式上，孟加拉国负责信息通信技术的国务部长帕拉克对中铁国际和华为持续支持建设“数字孟加拉国”表示感谢。

孟加拉国外长莫门表示，该项目是建设“数字孟加拉国”的重要项目之一。“在实施这一重大基础设施项目时，我们的友好国家中国给予了我们巨大帮助。”

中国驻孟加拉国大使李极明表示，中孟在信息通信技术相关领域的成功合作，有助于“数字丝绸之路”和“数字孟加拉国”的进一步融合，造福两国人民。中国作为孟加拉国的好朋友和战略伙伴，将同孟方一起共同探索更多高端产业合作机会，推动两国高质量共建“一带一路”。

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