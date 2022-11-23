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英国大幅收紧财政政策恐加剧经济困境

2022年11月23日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月23日电 《经济参考报》23日刊发赵修知的文章《英国大幅收紧财政政策恐加剧经济困境》。文章摘要如下：

　　英国财政大臣杰里米·亨特日前在议会公布秋季预算案时表示，英国政府将在未来几年内提高税收和减少财政支出。分析人士指出，在英国经济前景黯淡的背景下大幅收紧财政政策可能加剧衰退，民众的生活成本危机也将持续。

　　这套“增加税收加上缩减支出”的组合拳与上届特拉斯政府主张大规模减税的预算案截然相反。9月底推出的预算案曾引发外界对英国债务进一步扩大的担忧，导致英镑对美元汇率暴跌、英国长期国债收益率暴涨等一系列危机，并成为特拉斯下台的直接原因。

　　根据英国预算责任办公室17日发布的最新预测报告，由于高通胀和不断上升的利率令需求承压，从2022年第三季度开始，英国经济将进入持续一年多的衰退。

　　伦敦投资管理公司奎尔特公司投资总监马库斯·布鲁克斯表示：“市场最初对亨特的稳健表现反应良好。但现在，他们认为亨特可能修正过度，将扼杀目前的经济增长。”

　　英国智库全国经济与社会研究所批评亨特的秋季预算案并没有为危机中的英国民众提供足够的帮助。该智库认为：“税收负担增加、能源价格上涨，工资涨幅赶不上通胀，这些因素将导致英国家庭的情况变得更加糟糕。”

(责编：于洋、崔越)

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