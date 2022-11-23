新华社东京11月23日电 通讯：“兵马俑大使”走红日本

新华社记者郭丹 杨光 李光正

“我认为应该把兵马俑也称为大使，因为它和大熊猫一样，所到之处都能让人感受到中国的魅力。”21日，在东京上野之森美术馆，日本历史学家、学习院大学名誉教授鹤间和幸对新华社记者说。

作为纪念中日邦交正常化50周年的重要文化交流活动，《兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产》大型文物展继在京都、静冈、名古屋等地展出后，迎来日本巡回展的收官之作——东京上野之森美术馆展。

1974年秦始皇陵兵马俑被发现后轰动世界，1976年首次走出国门便来到日本。“当时约150万日本民众排队来到东京国立博物馆来参观，那种受欢迎程度完全不亚于大熊猫来日本。”本次展览策展人、日中文化协会专务理事唐启山对记者说，希望日本民众能够通过本次展览了解中国灿烂的秦汉文化，也能重温1976年中日文化交流的历史。

唐启山表示，前几站的展览非常成功，已经有24万人次参观。“更让我们欣喜的是观展观众当中年轻人非常多，日本年轻人对中国秦文化表现出的热情让我们非常欣慰。”

本次展览共展出来自陕西省16家和湖南省一家文博单位的共121件（组）文物。展览分为“统一前夜的秦”“统一王朝诞生”和“汉朝的繁荣”三大部分，除了等身大的秦兵马俑，参观者还可以看到战国时期秦国的骑马俑、前汉时期的彩绘步兵俑等不同时期不同形态的兵马俑，此外还有从中国各地博物馆调集来的众多一级文物，如前汉的鎏金铜马、汉代的龟纽金印等。

秦始皇帝陵博物院副院长郭向东介绍说，这次展览共展出9件兵马俑和一件跽坐俑。“大家可以近距离360度地观看兵马俑的各种细节，从服饰和头饰判断兵马俑的兵种、级别等。”

展厅里，记者发现“2号铜车马”展品被一圈漫画作品围起来。“这是在日本非常有人气的以秦汉为背景创作的漫画《王者天下》。大家可以看到漫画中的铜车马形象。这种将漫画创作与真实文物放入同一时空进行交相呼应展示的方式也是能够吸引众多年轻人的一个重要原因。”郭向东说。

鹤间和幸是专门从事中国古代史研究的历史教授。他告诉记者，日本年轻人喜欢看兵马俑、喜欢了解秦汉历史还有一个重要原因就是日本年轻人具有一定的中文阅读能力。鹤间和幸说，他在大学教学的40多年间，许多学生来找他来学习中国古代历史。他会一边通过《史记》等历史文献帮助日本年轻人提升中文的阅读能力，一边把历史文献与考古实物相结合以提升学生们的学习兴趣。而此次展览正是让更多日本年轻人通过鲜活文物了解中国古代历史和文化的绝好机会。

“文物展览是最好的民间文化交流的手段，希望兵马俑大使能发挥更好地促进民间交流和民间友好的作用。”鹤间和幸说。

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