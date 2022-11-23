新华社巴西利亚11月22日电（记者卞卓丹）在10月举行的总统选举中以微弱差距失利的巴西总统博索纳罗22日通过其所属党派向巴西高等选举法院提出申诉，质疑选举结果，并要求取消第二轮投票中部分“不合格”票箱的选票。

这份以博索纳罗所属自由党的名义提交的申诉报告认为，有25万个老旧型号票箱因存在“无法修复的故障”应被认为是不合格的，报告称博索纳罗在与卢拉的第二轮竞争中获得了51.05%的选票。

自由党主席瓦尔德马尔·内图也是申诉人之一。他说，提交这份申诉报告是希望通过向高等选举法院提交由专家得出的研究结果，“保证选举过程的透明度”。

当天下午，高等选举法院院长亚历山大·德莫赖斯迅速对此做出回应，要求自由党在24小时内对本届巴西大选使用的电子投票箱情况提供完整分析，“希望也包括第一轮（所用票箱）的数据”。

自2019年上任以来，博索纳罗就不断抨击巴西大选自1996年以来一直采用的电子投票系统，多次表示选举事务管理部门应听取军方关于投票系统的改进建议，并要求让军方进行平行计票，但遭到高等选举法院拒绝。

根据高等选举法院公布的数据，在10月30日举行的巴西总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、前总统卢拉以50.9%的得票率战胜了获得49.1%选票的博索纳罗，当选新一任巴西总统。新任巴西总统将于2023年1月1日正式就任，任期4年。

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