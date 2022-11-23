由中国电建十一局承建的秘鲁拉利伯塔德学校重建项目。中国电建供图

人民网里约热内卢11月23日电 （记者吴杰）秘鲁拉利伯塔德学校重建项目2号包近日顺利启用，出席落成典礼的秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略祝贺学校的建成启用并赞扬中国电建的履约能力。

2号包涉及4所学校，是位于拉利伯塔德大区的民生工程，涵盖四所学校的设计、拆除及新建施工、景观绿化和教学设施的供货安装等，学校主体全部采用混凝土框架结构。除了按高标准、严要求完成建设工程，具体承建的中国电建十一局还向学校捐赠了教具、乐器、体育用品。

佩德罗·卡斯蒂略总统为学校揭牌并参观了教室、电脑室等主要施工部位，与建设者们亲切交流，对新学校的现代化建设和质量水平作出了积极评价，高度赞扬了中国企业为保证工期进度所付出的努力。他指出，项目专门为残障儿童设置了电梯及无障碍通道，充分体现了中国企业高度的社会责任感及人文关怀。

秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略（右五）为学校落成剪彩。中国电建供图

该优质项目的落成，让更多当地人看到了希望。校长古登西亚·布斯塔曼特女士说：“当看到学校如今面貌焕然一新，我非常激动，对建设者们表达衷心感谢。1100多名学生重返了具备抗震能力及功能完善的校园，这对教育事业做了很大的贡献。”

有个学生家长说，父母很高兴看到孩子们在这样的新环境下学习，这所学校的建成承载着当地数百万人的期待。初二学生安德森·比利亚洛沃斯说：“学校设施得到了很大的改善，我对学校的现代化感到震惊。”一位校友卡门·布埃诺表示：“看到学校现在的设施，我感觉像是在做梦，从未想象过学校能建成这样，我对学校新的环境感到非常满意。”

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