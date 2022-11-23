新华社法兰克福11月22日电 专访：德国企业看好中国市场的潜力和活力——访德国威尔斯集团中国高管威马克

新华社记者单玮怡

“中国市场的潜力和活力吸引德国企业扎根发展，其他全球市场没有可比性。德国对华投资正在稳步增加。”德国钢铁企业威尔斯集团中国分公司商务总经理马克·维泽（中文名威马克）日前接受新华社记者书面专访时表示。

威马克说，中国营商环境良好，中国制造业正转向高质量发展，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局让他看到了中国市场的巨大潜能，期待抓住市场发展给企业带来的新机遇。

“从威尔斯集团的经验来看，德企在中国投资渠道通顺，企业经营和发展也享受与本地企业的同等待遇，在各方面都没有处于不利地位。”威马克说。

成立于1829年的威尔斯集团作为德国钢铁领域高科技企业深深扎根中国，2007年在华成立服务中心，2014年建立了中国第一家德国冷轧钢铁厂。

威马克说，尽管面临全球新冠疫情和供应链中断等挑战，威尔斯集团2020年在江苏投资购置冷轧生产线，将产能翻一番。如今，中国是集团亚洲市场的主要生产基地，中国工厂生产用原材料中85%来自本土，超六成产品销售给中国客户。

他表示，当今全球钢铁行业面临去碳化挑战，这也是德国钢铁企业与中方加强在可持续发展领域合作的契机。威尔斯将与中方伙伴密切合作、保持沟通，共同完善碳足迹核算和标准体系。

威马克说，期待中德两国继续深化交流合作，为两国企业加强合作打下坚实基础。

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