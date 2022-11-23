新华社安卡拉11月22日电（记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安22日称，土耳其将尽快对伊拉克与叙利亚境内的库尔德武装“人民保护部队”发起地面军事行动，以铲除“恐怖分子”。

埃尔多安当天说，在过去几天，土耳其一直在用飞机和无人机打击“恐怖分子”，这是对发生在伊斯坦布尔的袭击做出的回应。他强调，土耳其将尽快用坦克、大炮和士兵铲除“恐怖分子”。他说，土耳其开展军事行动的目的是保护国家与公民安全，这是土耳其的合法权利。

土耳其军队20日对在伊拉克和叙利亚北部的库尔德工人党和“人民保护部队”基地发动代号为“爪剑”的空袭行动。此次空袭被认为是对本月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔爆炸袭击事件的报复。而埃尔多安此次的表态显示，土耳其对该地区武装人员的打击将不仅限于空袭，而是转入跨境地面军事行动。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。

伊斯坦布尔市中心塔克西姆广场边的独立大街13日下午发生爆炸，造成6人死亡、81人受伤。土耳其将袭击来源指向库尔德工人党以及叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

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