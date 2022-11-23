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土耳其总统称将对伊拉克与叙利亚境内库尔德武装发起地面军事行动

2022年11月23日11:10 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉11月22日电（记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安22日称，土耳其将尽快对伊拉克与叙利亚境内的库尔德武装“人民保护部队”发起地面军事行动，以铲除“恐怖分子”。

　　埃尔多安当天说，在过去几天，土耳其一直在用飞机和无人机打击“恐怖分子”，这是对发生在伊斯坦布尔的袭击做出的回应。他强调，土耳其将尽快用坦克、大炮和士兵铲除“恐怖分子”。他说，土耳其开展军事行动的目的是保护国家与公民安全，这是土耳其的合法权利。

　　土耳其军队20日对在伊拉克和叙利亚北部的库尔德工人党和“人民保护部队”基地发动代号为“爪剑”的空袭行动。此次空袭被认为是对本月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔爆炸袭击事件的报复。而埃尔多安此次的表态显示，土耳其对该地区武装人员的打击将不仅限于空袭，而是转入跨境地面军事行动。

　　库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。

　　伊斯坦布尔市中心塔克西姆广场边的独立大街13日下午发生爆炸，造成6人死亡、81人受伤。土耳其将袭击来源指向库尔德工人党以及叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

(责编：于洋、崔越)

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