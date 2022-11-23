人民网北京11月23日电 （记者庄雪雅）11月21日晚，联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心（HIST）主任郭华东院士与国际古迹遗址理事会（ICOMOS）主席特蕾莎·帕特里西奥博士在线签署空间信息技术助力世界文化遗产保护的合作备忘录。

根据协议，双方将形成长期战略伙伴关系，在未来五年内在世界文化遗产申报、监测与评估、研究咨询、能力建设、信息共享、活动组织等方面开展全方位的合作，推动全球世界文化遗产的保护。

HIST主任郭华东院士与ICOMOS主席特蕾莎·帕特里西奥博士签署合作备忘录。HIST供图

郭华东表示，今年是《世界遗产公约》通过五十周年，也是HIST新十年发展的开局之年。在此背景下，双方将采取联合行动，利用空间技术等科技助力遗产保护，提供全球公共产品和服务，助力联合国教科文组织和ICOMOS成员国落实《世界遗产公约》和《联合国2030年可持续发展议程》。

特蕾莎·帕特里西奥表示，当今世界面临各种各样的自然和人为灾害，对遗产地和社区造成破坏。与HIST的合作将帮助ICOMOS围绕自然与人为风险对文化遗产及其赋存环境的影响开展更全面的评估，通过空间技术提升遗产存档水平是我们共同努力保护自然与文化遗产地中的重要一步。

ICOMOS总干事玛丽—劳尔·拉文尼尔表示，双方优势互补，希望此合作备忘录为双方富有成效的合作打开大门。双方将共同开展优质项目，以改善文化遗产的保护状况。ICOMOS国际秘书处将为推动双方的合作提供助力。

ICOMOS空天遗产国际科委会（筹）候任主席盖伊·乔拉耶夫博士表示，委员会对HIST利用空间技术开展遗产地的科学研究与监测的工作很感兴趣，并对此次签约表示欢迎。HIST在利用空间技术推动文化和自然遗产保护的国际合作方面成效卓著。我们期待看到HIST为全球遗产保护作出新的贡献。

HIST副主任王心源、陈富龙，ICOMOS国际秘书处主任盖亚·琼格布拉特、咨询监测部主任瑞吉娜·杜里格哈罗、中国古迹遗址保护协会秘书处主任燕海鸣博士等10余名代表也出席了此次活动。

与会代表合影。HIST供图

此次签约标志着HIST正式与联合国教科文组织世界遗产委员会三大咨询机构世界自然保护联盟、国际文化财产保护与修复研究中心、国际古迹遗址理事会形成长期战略合作伙伴关系，共同谱写空间技术助力世界遗产保护的新篇章。

HIST是由联合国教科文组织于2011年在全球设立的唯一一个基于空间技术的世界遗产研究中心，依托中国科学院空天信息创新研究院建设，旨在利用空间技术，为联合国教科文组织及其成员在世界遗产、世界生物圈保护区和世界地质公园的保护和管理方面提供空间技术支持，促进其可持续发展。

ICOMOS是推动文化遗产保护和利用的非政府、非盈利的国际组织。该组织由1万余名会员、106个国家委员会和30个国际科学委员会组成。作为联合国教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构，ICOMOS在评估世界文化遗产申报项目和监测世界遗产保护状况方面发挥着重要作用。

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