为深入学习贯彻党的二十大精神，落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，11月15日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）以线上的形式组织召开了欧美同学会研究院专家集体学习党的二十大精神座谈会。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持会议并作座谈总结。

会议传达了欧美同学会第八届理事会会长会学习贯彻党的二十大精神座谈会及欧美同学会党组理论学习中心组扩大会议关于学习宣传贯彻党的二十大精神的工作部署及要求。与会专家们高度评价党的二十大报告关于未来五年全面建设社会主义现代化面临的艰巨复杂形势的判断，认为难免会面临风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，必须深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。专家们一致认为，“中国式现代化”是对西方现代化理论的超越，展现了人类文明新形态，为世界特别是发展中国家提供了新的发展范式；“讲好中国故事”是树立大国形象和提升国际影响力的关键一招，要全面、客观、立体地塑造中国形象，对外传播好中国声音；“科教兴国”、“人才强国”是实现高质量发展的必由之路，要进一步发挥欧美同学会的优长，引导留学人员在新征程上建新功。

专家们表示，坚持中国共产党领导是中国式现代化的本质要求，只有中国共产党能够为中国式现代化规划出正确方向、描绘出正确的路径、提供可靠的制度保障，深刻理解和认识中国式现代化有助于更加深入了解我国国情，更好地开展各项工作，做好自身理论实践创新，保持发展动力，增强抵御风险的能力；党的二十大报告首次将人才问题作为专门篇章进行论述，凸显了人才在高质量发展当中战略地位的重要作用，并且将教育、科技和人才进行统筹部署，反映了当今世界的时代特征和经济社会发展大势，体现了党中央决策部署的系统性和科学性，同时为科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的深入推进注入强劲动能，也为广大留学人员提供了施展才华、彰显价值的舞台；加强、推进全球治理成为中国特色大国外交的鲜明底色，在迈向全面建设社会主义现代化国家新征程上，面对新形势新任务新要求，我们要以党的二十大胜利召开为契机，进一步深化改革开放，拓展平等的全球合作伙伴关系，构建人类命运共同体，为推动全球和平发展和各国之间的合作共赢贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

王丕君在总结和部署研究院工作时强调，党的二十大不仅确定了全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的目标任务，对统一战线也提出了一系列新思想新观点新要求，其中包括对群团工作、人才工作同样提出了新要求。作为留学人员中的社会科学专家学者，要继续发挥学术专长、理论特长，在学深悟透和宣传贯彻党的二十大精神方面为海内外留学人员起好示范作用。一是要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，研究院各个中心要组织各自联系的专家认真读原著、学原文、悟原理，准确把握蕴含其中的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，把学习贯彻落实宣传好党的二十大精神进一步鲜明体现在思想和行动上；二是要紧密结合党的二十大作出的一系列重大决策部署，及时、深入、有针对性地开展建言献策和讲述中国故事等工作，不断延伸阐释党的二十大精神的深度和广度，推动党的二十大精神深入人心；三是要以欧美同学会研究院的建设发展为依托，努力做好各自所联系的相关研究中心工作，加强自转、增强活跃度，在与全国知名智库的比学赶超中为党和国家中心工作、为统一战线事业争做新成绩、创造新贡献，以踔厉奋发、勇毅前行的精神和开拓创新、埋头苦干的作风迎接欧美同学会建会110周年。

欧美同学会研究院粤港澳大湾区研究中心执行主任、中国社会科学院香港中国学术研究院常务副院长黄平，欧美同学会研究院粤港澳大湾区研究中心执行主任、欧美同学会留英分会副会长、广东亚太创新经济研究院理事长李志坚，欧美同学会研究院中美关系研究中心主任、中国人民大学中国对外战略研究中心主任金灿荣，欧美同学会研究院中美关系研究中心执行主任、欧美同学会留美分会副会长、清华大学人工智能国际治理研究院秘书长鲁俊群，欧美同学会研究院中美关系研究中心执行主任、复旦大学中国外交研究中心主任任晓，欧美同学会研究院“一带一路”研究中心主任、清华大学国际传播研究中心主任李希光，欧美同学会研究院经济研究中心主任、欧美同学会留美分会副会长、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才，欧美同学会研究院对外传播研究中心执行主任、欧美同学会留美分会副会长、中国能源安全研究所所长高志凯，欧美同学会研究院留学人员研究中心主任、欧美同学会留英分会副会长、北京华夏国际人才研究院院长陶庆华，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文，中国国际跨国公司促进会副会长兼秘书长李新玉，中央党校（国家行政学院）教授孙劲松，中国科学院科技战略咨询研究院可持续发展战略研究所副所长谭显春等专家出席会议并结合自身专业畅谈心得体会。

来源 ：《留学生》杂志

文 ：相阔

(责编：于洋、崔越)