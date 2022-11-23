人民网多哈11月22日电 （记者任皓宇）11月21日，2022“希望工程·蒙牛世界杯少年足球公益行”暨中国—卡塔尔青少年足球友谊赛在卡塔尔多哈学院举行。中国驻卡塔尔大使周剑、蒙牛集团副总裁陈易一、卡塔尔进步体育学校创始人汤米·威斯特摩兰等出席活动。

周剑表示，在卡塔尔世界杯盛大开幕之际，中国足球少年来到卡塔尔交流，可谓恰逢其时。希望本次活动促进中卡两国文化的交流互鉴，以体育交流为契机，吸引更多卡塔尔民众了解中国、感知中华文化。

陈易一表示，少年足球强则国家足球强，作为连续两届世界杯的全球官方赞助商，蒙牛希望通过世界杯这个舞台，点亮中国青少年的足球梦想。

在友谊赛中，中卡足球小将们顽强拼搏，双方最终以3:3的比分握手言和。据了解，2022“希望工程·蒙牛世界杯少年足球公益行”公益活动由全国青少年校园足球工作领导小组办公室指导，中国青少年发展基金会主办，蒙牛集团全面承办。该项目于今年7月正式启动，面向全国选拔优秀足球青少年，最终遴选出11名小球员奔赴卡塔尔。

活动现场还举办了蹴鞠互动体验活动，中卡小球员换上传统蹴鞠服装，一同体验中国传统蹴鞠运动。

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